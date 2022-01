ExpressVPN: con abbonamento annuale 12 mesi di storage gratuito su Backblaze

Le VPN sono ormai uno strumento conosciuto per la sicurezza di chi naviga online.

Questa soluzione, spesso viene affiancata ad altri strumenti per tutelare i file degli utenti. Un cloud storage, per esempio, rappresenta un'ottimo modo per mettere al sicuro i propri file personali.

Foto private, documenti di lavoro e quant'altro: attraverso questa sorta di hard disk virtuale è possibile fare una copia di backup di questi dati, avendo accesso agli stessi in qualunque momento e da qualunque dispositivo.

Colta la necessità di affiancare una buona VPN a un servizio di questo tipo, ExpressVPN propone ai suoi clienti un'offerta imperdibile.

Un anno con ExpressVPN e 12 mesi di storage in omaggio: la proposta imperdibile

ExpressVPN è una piattaforma particolarmente apprezzata online. Si tratta di un servizio efficace quando si tratta di mascherare il proprio IP, per poter navigare in maniera sicura e proteggersi dai tanti pericoli della rete.

Con server in 160 paesi, performance superiori alla media del settore e assistenza di primissimo livello, questo servizio si propone come uno dei migliori in questo ambiente.

Se già di base ExpressVPN offre garanzie, con i recenti sconti e incentivi risulta ancora più appetibile. Chi sottoscrive un abbonamento di 12 mesi infatti, può ottenere 3 mesi aggiuntivi gratuitamente del servizio.

Come se non bastasse, l'azienda propone anche una collaborazione prestigiosa con la piattaforma Backblaze. Questa sinergia permette, con il già citato abbonamento da 12 mesi (più 3 in omaggio) di ottenere anche un anno di spazio illimitato e gratuito per i backup dei propri file online.

Il servizio legato a Backblaze, costa solitamente 70 dollari ma, per un numero limitato di clienti ExpressVPN, sarà incluso nell'offerta. Anche in questo caso, si tratta di un'azienda in grado di fornire il meglio, con alti standard di sicurezza che permettono di mettere i propri file in una vera e propria “cassaforte”.

Quanto costa dunque l'abbonamento a ExpressVPN? L'abbonamento annuale, attualmente soggetto a sconto del 35%, costa appena 8,32 dollari al mese (rispetto ai 12,95 del prezzo di listino).