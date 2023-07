ExpressVPN porta il router Aircove in Italia

Oggi, il team di ExpressVPN (abbonati approfittandp dell’offerta in corso) annuncia il debutto in Italia e in altre decine di paesi di Aircove, il router Wi-Fi 6 con Virtual Private Network integrata progettato appositamente per la casa e per l’ufficio, la cui affidabilità e sicurezza è certificata da Cure53.

Aircove in Italia: arriva il router di ExpressVPN

È in grado di garantire velocità fino a 1.200 Mbps (600 Mbps su 2,4 GHz e 1.200 Mbps su 5 GHz). Il comunicato che abbiamo ricevuto in redazione rimanda ad Amazon per l’acquisto del dispositivo. Al momento non lo vediamo ancora comparire nel catalogo italiano dell’e-commerce, ma con tutta probabilità è solo una questione di tempo. Ecco il commento di Harold Li, vicepresidente di ExpressVPN.

Dai computer portatili ai tablet, dagli smartwatch ai televisori, le cose si sommano rapidamente e diventa più difficile tenere traccia e sapere se ogni dispositivo è protetto. Ecco perché abbiamo sviluppato Aircove, per offrire agli utenti una connessione internet sicura e flessibile, protetta da una VPN, in ogni stanza, su ogni dispositivo e per ogni membro della famiglia.

Per tutti gli altri dettagli a proposito di Aircove, incluse le sue specifiche tecniche e funzionalità, rimandiamo all’articolo pubblicato su queste pagine nei mesi scorsi in occasione dell’annuncio.

Ricordiamo infine che l’offerta in corso permette di attivare un abbonamento di due anni a ExpressVPN al prezzo mensile di 6,12 euro invece di 11,88 euro e ottenendo tre mesi di servizio gratis. C’è inoltre la possibilità di contare sul rimborso garantito entro 30 giorni dalla sottoscrizione. Tra i punti di forza citiamo i server distribuiti in 94 paesi a livello globale, la protezione con crittografia avanzata, il rispetto di una rigorosa politica no-log e un supporto clienti attivo 24/7 a cui rivolgersi per ogni richiesta.

