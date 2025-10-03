 ExpressVPN con 73% di sconto + 4 mesi gratis: velocità e sicurezza senza compromessi
ExpressVPN è la VPN che ti assicura la miglior connessione per ogni attività: oggi con uno sconto super.
Sicurezza VPN
ExpressVPN è la scelta migliore per navigare in sicurezza e senza rinunciare alle prestazioni: questa piattaforma ti offre tutto quello che serve per salvaguardare la tua privacy e la tua presenza online dandoti tutto questo con performance eccezionali. Oggi c’è un’offerta speciale che ti regala 2 anni + 4 mesi extra con uno sconto che arriva fino al 73% a seconda del piano che sceglierai.

Questa rete virtuale privata utilizza il protocollo Lightway, pensato per connessioni stabili e immediate, alla base della sua incredibile velocità. I server offuscati al 100%, invece, mascherano il traffico VPN facendolo sembrare del normale traffico web, così che tu possa superare anche le reti più restrittive.

La tua connessione sarà sempre protetta da crittografia AES a 256 bit, lo standard più elevato del settore, così da mettere al sicuro anche le informazioni più sensibili, come i dati bancari e le chat personali, anche su WiFi pubblici.

A ulteriore salvaguardia della tua privacy interviene la tecnologia TrustedServer che cancella automaticamente i dati a ogni riavvio e, grazie alla politica zero-log, avrai la certezza che nessuna attività online viene registrata.

Con un solo abbonamento potrai coprire fino a 8 connessioni simultanee, con app intuitive per Windows, macOS, iOS, Android, Linux e router, così puoi proteggere smartphone, tablet, laptop e persino smart TV e console di gioco senza limiti.

Con assistenza clienti disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e funzioni i avanzate come il Threat Manager, che blocca tracker e domini sospetti, e MediaStreamer, che sblocca contenuti anche su console e TV che non supportano le VPN, avrai un pacchetto di sicurezza e libertà digitale tra i più completi al mondo. Attivalo adesso con il nuovo sconto eccezionale.

