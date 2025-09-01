 ExpressVPN è la tua protezione se lavori in smart working o sei spesso in trasferta: scoprila
Proteggi i tuoi dati sensibili e naviga in sicurezza ovunque ti trovi con ExpressVPN. Connessione veloce, crittografia avanzata e protezione totale.
Sicurezza VPN
Quando sei in viaggio per lavoro o semplicemente vuoi proteggere i tuoi dati sensibili, la sicurezza digitale non è un optional. Wi-Fi pubblici, reti aperte e connessioni non protette possono sembrare pratiche, ma spesso nascondono rischi per la tua privacy. La soluzione? ExpressVPN, il servizio che ti tutela ovunque a un prezzo che costa meno di un caffè a settimana: solo 4,87€ al mese, con 4 mesi in regalo se attivi l’offerta adesso.

Proteggi i tuoi dispositivi, ovunque ti trovi

Che tu stia lavorando da remoto, viaggiando all’estero o semplicemente navigando da un hotel, ExpressVPN ti garantisce una connessione sicura, veloce e senza limiti geografici. Vuoi accedere ai tuoi contenuti preferiti anche fuori dal tuo Paese? Ti basta aprire l’app, scegliere un server e sei subito online. Con meno di 5 euro mensili ottieni:

  • Crittografia di livello militare: nessuno potrà intercettare i tuoi dati.

  • Blocco di tracker, siti sospetti e pubblicità invasive, grazie al Threat Manager integrato.

  • Un gestore di password gratuito, per conservare le tue credenziali in modo sicuro.

  • Politica “no log” totale: la tua privacy è sempre rispettata.

  • Accesso a contenuti globali, ovunque tu sia.

  • eSIM con 5GB inclusi, per navigare in viaggio senza costi di roaming.

Con ExpressVPN puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, ideale se vuoi condividere la sicurezza con colleghi o familiari. Non sei sicuro che faccia per te? Nessun problema: hai 30 giorni di prova con rimborso garantito. Che si tratti di un manager in trasferta, di un freelance che lavora in smart working o di una famiglia che vuole navigare senza rischi, ExpressVPN è la soluzione completa per mettere al sicuro tablet, smartphone, PC e smart TV. Con pochi euro al mese avrai la tranquillità di sapere che ogni tua connessione è protetta.

Pubblicato il 1 set 2025

Roberta Bonori
Pubblicato il
1 set 2025
