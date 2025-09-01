ExpressVPN è la tua protezione se lavori in smart working o sei spesso in trasferta: scoprila

Quando sei in viaggio per lavoro o semplicemente vuoi proteggere i tuoi dati sensibili, la sicurezza digitale non è un optional. Wi-Fi pubblici, reti aperte e connessioni non protette possono sembrare pratiche, ma spesso nascondono rischi per la tua privacy. La soluzione? ExpressVPN, il servizio che ti tutela ovunque a un prezzo che costa meno di un caffè a settimana: solo 4,87€ al mese, con 4 mesi in regalo se attivi l’offerta adesso.

Proteggi i tuoi dispositivi, ovunque ti trovi

Che tu stia lavorando da remoto, viaggiando all’estero o semplicemente navigando da un hotel, ExpressVPN ti garantisce una connessione sicura, veloce e senza limiti geografici. Vuoi accedere ai tuoi contenuti preferiti anche fuori dal tuo Paese? Ti basta aprire l’app, scegliere un server e sei subito online. Con meno di 5 euro mensili ottieni:

Crittografia di livello militare : nessuno potrà intercettare i tuoi dati.

Blocco di tracker, siti sospetti e pubblicità invasive , grazie al Threat Manager integrato.

Un gestore di password gratuito , per conservare le tue credenziali in modo sicuro.

Politica “no log” totale : la tua privacy è sempre rispettata.

Accesso a contenuti globali , ovunque tu sia.

eSIM con 5GB inclusi, per navigare in viaggio senza costi di roaming.

Con ExpressVPN puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, ideale se vuoi condividere la sicurezza con colleghi o familiari. Non sei sicuro che faccia per te? Nessun problema: hai 30 giorni di prova con rimborso garantito. Che si tratti di un manager in trasferta, di un freelance che lavora in smart working o di una famiglia che vuole navigare senza rischi, ExpressVPN è la soluzione completa per mettere al sicuro tablet, smartphone, PC e smart TV. Con pochi euro al mese avrai la tranquillità di sapere che ogni tua connessione è protetta.