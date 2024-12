ExpressVPN in offerta al prezzo più basso dell'anno (+ 4 mesi gratis)

C’è una nuova promozione in corso sul sito ufficiale di ExpressVPN, che consente di attivare il piano di due anni al prezzo più basso dell’anno: 4,99 euro al mese. Oltre a questo, gli utenti beneficiano di 4 mesi extra in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Con ExpressVPN ci si assicura un servizio di rete privata virtuale veloce e sicuro, con server VPN in più di 100 Paesi nel mondo e un’innovativa tecnologia proprietaria votata alla sicurezza dell’utente. Inoltre, con un unico abbonamento si possono proteggere fino a 8 dispositivi in contemporanea, tra cui il proprio router.

ExpressVPN è in sconto del 61% per due anni

La VPN di ExpressVPN si rivolge in particolare agli utenti che necessitano di velocità superiori alla media per un’esperienza streaming di livello pari a quella offerta dalla connessione Internet di casa. Di conseguenza, rappresenta una delle prime scelte sia per gli appassionati di gaming sia per chi ha l’abitudine di guardare eventi di sport in diretta seguiti in tutto il mondo.

Un ulteriore aspetto da prendere in considerazione è la privacy e sicurezza online dei dati personali degli utenti. Da questo punto di vista ExpressVPN mette a disposizione da una parte la più affidabile crittografia del settore (AES-256 bit) e dall’altra l’impiego della tecnologia proprietaria TrustedServer, attraverso cui si ha la certezza che i dati degli utenti restino al sicuro in qualsiasi situazione.

In virtù della nuova offerta, il piano di due anni di ExpressVPN è in promozione a 4,99 euro al mese (61% di sconto rispetto al prezzo di listino). Si può inoltre fare affidamento su 4 mesi aggiuntivi in regalo e 30 giorni di garanzia.