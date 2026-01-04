 ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

Con l'offerta in corso, ExpressVPN diventa la migliore VPN da attivare a inizio 2026: il prezzo è il più basso di sempre con a nuova promo.
ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre
Sicurezza VPN
Con l'offerta in corso, ExpressVPN diventa la migliore VPN da attivare a inizio 2026: il prezzo è il più basso di sempre con a nuova promo.

La VPN da scegliere a inizio 2026 non può che essere ExpressVPN, da tempo considerata come una delle VPN più veloci e sicure sul mercato. Grazie alla promo in corso, sfruttando uno sconto del 79%, è possibile accedere al piano 2 Anni + 4 Mesi (per un totale di 28 mesi di utilizzo) con un prezzo ridotto ad appena 2,39 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

Attiva qui ExpressVPN

ExpressVPN

La VPN su cui puntare oggi è ExpressVPN

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN con possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati per una connessione sempre sicura, anche quando si accede a Internet da una rete non privata, e con una politica zero log, con la garanzia che non ci sarà un tracciamento dell’attività online dell’utente.

A disposizione degli utenti che optano per ExpressVPN c’è anche un network di server composto da migliaia di punti di accesso alla rete VPN. In questo modo è possibile “aggirare” blocchi geografici in modo molto semplice, evitando la censura online.

Per chi sceglie questo servizio, inoltre, c’è la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. L’abbonamento proposto include anche il sistema di Protezione Lite, con un sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi durante la connessione VPN.

Sfruttando la promo in corso, ExpresVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,38 euro al mese. Il piano in offerta è quello di 28 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta del prezzo più basso di sempre per ExpressVPN, ora disponibile per l’attivazione immediata tramite il box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.

Attiva qui ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 4 gen 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla
Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute

Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute
NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi

NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi
ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati

ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati
La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla

La migliore VPN inizia il 2026 con una super promo: è il momento di attivarla
Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute

Trust Wallet: nuovi dettagli sul furto di criptovalute
NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi

NordVPN inizia il 2026 con una super promo: è la VPN da scegliere oggi
ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati

ErrTraffic: servizio per attacchi ClickFix automatizzati
Davide Raia
Pubblicato il
4 gen 2026
Link copiato negli appunti