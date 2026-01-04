ExpressVPN inizia il 2026 con un'offerta super: è il prezzo più basso di sempre

La VPN da scegliere a inizio 2026 non può che essere ExpressVPN, da tempo considerata come una delle VPN più veloci e sicure sul mercato. Grazie alla promo in corso, sfruttando uno sconto del 79%, è possibile accedere al piano 2 Anni + 4 Mesi (per un totale di 28 mesi di utilizzo) con un prezzo ridotto ad appena 2,39 euro al mese. L’offerta include 30 giorni di garanzia di rimborso ed è disponibile tramite il sito ufficiale di ExpressVPN, qui di sotto.

La VPN su cui puntare oggi è ExpressVPN

ExpressVPN è la soluzione giusta per attivare una nuova VPN con possibilità di sfruttare la crittografia del traffico dati per una connessione sempre sicura, anche quando si accede a Internet da una rete non privata, e con una politica zero log, con la garanzia che non ci sarà un tracciamento dell’attività online dell’utente.

A disposizione degli utenti che optano per ExpressVPN c’è anche un network di server composto da migliaia di punti di accesso alla rete VPN. In questo modo è possibile “aggirare” blocchi geografici in modo molto semplice, evitando la censura online.

Per chi sceglie questo servizio, inoltre, c’è la possibilità di navigare da 10 dispositivi in contemporanea, senza limitazioni di banda e di traffico dati. L’abbonamento proposto include anche il sistema di Protezione Lite, con un sistema di blocco degli annunci e dei siti dannosi durante la connessione VPN.

Sfruttando la promo in corso, ExpresVPN è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,38 euro al mese. Il piano in offerta è quello di 28 mesi che include anche 30 giorni di garanzia di rimborso. Si tratta del prezzo più basso di sempre per ExpressVPN, ora disponibile per l’attivazione immediata tramite il box riportato qui di sotto. L’offerta è valida solo per un breve periodo di tempo.