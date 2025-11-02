ExpressVPN: la chiave per portare il tuo intrattenimento in vacanza con te

Stai organizzando un viaggio di Natale o Capodanno e temi di non poter continuare la tua serie preferita o vedere il tuo programma del cuore? Con ExpressVPN puoi dire addio ai limiti geograficie goderti film, serie e sport da qualunque parte del mondo ti trovi.

Un volo in aeroporto, una cioccolata calda in un rifugio di montagna o un hotel all’estero: bastano pochi clic per connetterti e accedere ai tuoi contenuti come se fossi a casa.

La libertà di guardare ciò che ami, ovunque

Con ExpressVPN puoi collegarti ai server di oltre 100 Paesi diversi e accedere alle piattaforme di streaming, ai tuoi canali preferiti o ai siti che usi ogni giorno, anche se non sono disponibili nel luogo in cui ti trovi. Niente blocchi, niente attese: solo puro intrattenimento, senza confini. Ecco cosa rende ExpressVPN l’alleato perfetto per chi viaggia:

Accesso globale ai contenuti: guarda Netflix, Prime Video, Disney+, RaiPlay e tanto altro, ovunque tu sia.

Connessione ultraveloce: streaming in HD e senza interruzioni, anche durante le ore di punta.

Compatibilità totale: smartphone, tablet, laptop e smart TV – un solo account, fino a 8 dispositivi collegati.

Prezzo più basso di un caffè a settimana: abbonamenti da 4,49€ al mese con 4 mesi gratis inclusi.

eSIM con 5 GB di dati inclusi: per navigare all’estero senza costi di roaming.

ExpressVPN si installa in un minuto e ti segue ovunque. Ti basta aprire l’app, scegliere un Paese e connetterti: sei subito pronto per guardare i tuoi contenuti preferiti, ovunque nel mondo. Perfetta per un viaggio in famiglia, una fuga romantica o un Capodanno tra amici: il tuo intrattenimento non va mai in vacanza. Non lasciare che i confini digitali rovinino le tue vacanze. Con ExpressVPN, porti con te la comodità di casa – e tutto ciò che ami guardare – ovunque decidi di trascorrere le feste.