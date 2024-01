ExpressVPN: la tua VPN in super sconto limitato

ExpressVPN è una delle poche Virtual Private Network con ben 3 server fisici in Italia. Puoi proteggere la tua connessione scegliendo un indirizzo IP dai server di Milano, Napoli o Cosenza. Per ottenere prestazioni ottimali sia di velocità che di stabilità della rete ti consigliamo di connetterti al server italiano più vicino alla tua reale posizione geografica. Se però sei negato in Geografia puoi selezionare “Italia” ed ExpressVPN ti aiuterà a connetterti al server più indicato.

Vediamo ora quando è utile utilizzare un software come questo che aiuta indubbiamente a sbloccare determinati contenuti o a garantire un alto livello di privacy online.

ExpressVPN: i dettagli

Uno dei benefici primari che si hanno quando si utilizza una rete privata virtuale (VPN) è sicuramente quello che ti permette di cambiare la tua posizione. Con ExpressVPN il tuo indirizzo IP reale viene cambiato con uno adatto a sbloccare determinati siti come se fossi in Cina, Spagna o in qualsiasi angolo del Mondo.

Con il tuo nuovo indirizzo IP generato dalla VPN puoi inoltre proteggere la tua identità quando utilizzi siti web, app e servizi che vogliono tracciare i tuoi movimenti. Grazie alla crittografia avanzata, le VPN di alta qualità impediscono ai gestori di internet, telefoni cellulari o altre persone di intercettare la tua attività.

Utilizzando ExpressVPN puoi anche aumentare la tua sicurezza ONLINE e prevenire quindi eventuali attacchi da hacker e simili. Con una VPN puoi anche sbloccare dei contenuti “invisibili” in una determinata posizione geografica come ad esempio motori di ricerca, cataloghi streaming esteri e molto altro.

ExpressVPN è disponibile per svariati dispositivi. Puoi scaricare sul PC la tua versione sia per Windows, per Mac o per Linux oppure per il tuo device mobile. Infatti, questa VPN è scaricabile anche su smartphone Android ed iOS. In alternativa, sono disponibili delle versioni anche per Apple TV, Fire TV, Chrome Web Store ed anche per il vostro router.

