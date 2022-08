ExpressVPN: piano annuale scontato del 35%

Proteggere la privacy al giorno d’oggi è tutt’altro che semplice.

Che si tratti di hacker, ISP, agenzie pubblicitarie o enti governativi, un po’ tutti sono interessati da dare uno sguardo alle nostre attività online, rendendo di fatto la rete un posto ben poco sicuro.

Nell’era contemporanea infatti, le informazioni sono un bene prezioso, che può essere oggetto di compravendita più o meno legale. Le armi a nostra disposizione per difenderci non sono molte, ma alcune di esse sono piuttosto efficaci.

Le Virtual Private Network, per esempio, consentono di proteggere il traffico in entrata/uscita, impedendo agli occhi indiscreti di osservare ciò che avviene su smartphone o computer.

Va però detto che non tutte le VPN offrono le stesse garanzie in tal senso. Una rigida politica no log, sistemi di sicurezza adeguati e performance degne di tale nome sono i principali requisiti (non sempre soddisfatti) per una piattaforma di questo tipo.

Tra i tanti servizi disponibili, ExpressVPN rappresenta senza ombra di dubbio una delle migliori soluzioni possibili.

ExpressVPN è una delle piattaforme più famose e apprezzate dell’intero settore

ExpressVPN abbina una politica no log che impedisce al provider di registrare qualunque informazione riguardo i singoli utenti.

La presenza di 94 server sparsi in tutto il mondo poi, costituisce un’infrastruttura solida, rendendo questa soluzione ideale per un utilizzo della VPN in ottica streaming.

Va poi tenuto conto che ExpressVPN offre anche app specifiche, in grado di sfruttare la VPN su tutte le principali piattaforme odierne come:

PC Windows

Mac

Linux

Android

iOS

Oltre a un apprezzabile sistema di assistenza, attivo 24 ore su 24. Infine, il sistema soddisfatti o rimborsati valido per 30 giorni dopo l’acquisto, dimostra ancora una volta come questo servizio sia al top del settore.

E i costi? Grazie all’attuale promozione, con una sottoscrizione da 12 mesi è possibile ottenere uno sconto del 35%. A livello pratico dunque, è possibile ottenere

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.