ExpressVPN: proteggi PC, smartphone e smart TV con un solo abbonamento

Che tu stia lavorando da remoto, viaggiando per lavoro o rilassandoti nel tempo libero, la sicurezza online non dovrebbe mai essere un compromesso. Reti Wi-Fi pubbliche, connessioni aperte e hotspot condivisi possono sembrare comodi, ma spesso espongono i tuoi dati a rischi. Con ExpressVPN puoi proteggerti in ogni momento, spendendo meno di quanto immagini: solo 4,87 € al mese, con ben 4 mesi gratuiti attivando l’offerta ora.

Perché scegliere ExpressVPN

Non si tratta solo di navigare in sicurezza: con ExpressVPN puoi accedere a contenuti di tutto il mondo senza limitazioni e mantenere le tue informazioni al sicuro. In pochi secondi puoi connetterti a un server in qualsiasi Paese e avere:

Crittografia avanzata di livello militare , che impedisce a chiunque di intercettare i tuoi dati.

Blocco di tracker, siti pericolosi e pubblicità invasive , grazie al Threat Manager integrato.

Un gestore di password gratuito , per proteggere e gestire le tue credenziali senza complicazioni.

Nessuna registrazione delle tue attività online (politica “no log”).

Accesso a contenuti globali ovunque tu sia, senza barriere geografiche.

eSIM con 5 GB di dati inclusi, ideale per navigare all’estero senza spendere in roaming.

Con un unico abbonamento puoi proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, rendendolo perfetto per chi desidera tutelare non solo se stesso ma anche partner, figli o colleghi. È compatibile con PC Windows 10 e 11, smartphone, tablet e smart TV, così tutta la famiglia o il tuo team possono lavorare, giocare e guardare video senza rischi. Non sei sicuro che faccia al caso tuo? Provalo senza preoccupazioni: hai 30 giorni di garanzia soddisfatti o rimborsati. Con ExpressVPN proteggi la tua privacy e la tua libertà online, ogni giorno dell’anno, a un costo davvero irrisorio.