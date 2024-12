ExpressVPN quasi Gratis per l'Offerta di Natale

Oggi è il giorno perfetto per ottenere una VPN ideale per sicurezza, privacy, anonimato e ottimizzazione. Grazie all’Offerta di Natale, ExpressVPN è tua quasi gratis! Cosa stai aspettando? Attiva subito il piano di 2 anni. Immediatamente per te altri 4 mesi gratis. Insomma, una vera e propria promozione super golosa.

Con soli 17 centesimi al giorno metti al sicuro la tua privacy e la tua identità digitale. Questa VPN di alta qualità, tra le più apprezzate dagli esperti in cybersecurity, garantisce un elevato livello di protezione. Infatti, una volta installata la sua app multi-dispositivo e attivate le sue funzionalità hai:

crittografia AES-256 Bit di livello militare;

di livello militare; tecnologia TrustedServer che non memorizza dati su hard disk;

che non memorizza dati su hard disk; supporto per lo sblocco di contenuti geograficamente limitati come Netflix, BBC, Hulu e altri ancora;

come Netflix, BBC, Hulu e altri ancora; tecnologia che aggira il Great Firewall in Cina;

in Cina; Kill Switch per proteggere i tuoi dati in caso di disconnessione accidentale dalla VPN;

per proteggere i tuoi dati in caso di disconnessione accidentale dalla VPN; supporto per P2P e torrenting.

Offerta ExpressVPN: facilità d’uso, protezione completa

La sua potenza è tutta dentro un’app estremamente facile da utilizzare. Con un click è già configurata e pronta a proteggerti e a migliorare la tua connessione. Approfitta subito dell’offerta di Natale per ExpressVPN. Non perdere il momento giusto! Attiva subito il piano di 2 anni. Confermando ora il tuo ordine ottieni 4 mesi extra gratis.

Grazie all’interfaccia user-friendly è davvero accessibile a tutti. La sua applicazione è intuitiva su tutti i dispositivi. Inoltre, ti connetti ai server VPN con un click. Infine, il design è coerente su tutte le piattaforme. Quindi non avrai sicuramente problemi a usarla su tutti i tuoi dispositivi, comprese smart TV e console.

ExpressVPN, nonostante sia in offerta per Natale, garantisce a tutti i suoi clienti un’assistenza di alto livello. Infatti, avrai sempre accesso a un supporto via chat live 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. Inoltre, potrai sempre seguire guide dettagliate e tutorial.