ExpressVPN ti regala 3 mesi GRATIS: attivala ORA

Con ExpressVPN vai sul sicuro, avrai la migliore VPN disponibile sul mercato. Tra l’altro oggi la attivi in promozione con 3 mesi gratis. Non perdere questa occasione di risparmio. È un’offerta limitata perciò devi sbrigarti per ottenere questo vantaggio incredibile.

Proteggi i tuoi dispositivi da occhi indiscreti. Il Web è ormai pieno di tracker e aziende pubblicitarie che vogliono conoscere le nostre preferenze e i nostri dati per creare banner ad hoc. Inoltre, anche aziende importanti come Google, Meta e TikTok installano particolari software su altri siti per controllare la nostra navigazione e ottenere informazioni sensibili.

Per questo è importante mettere al sicuro la propria privacy. Oggi lo puoi fare risparmiando parecchio con ExpressVPN che ti regala 3 mesi gratis e la garanzia di rimborso al 100% per i primi 30 giorni. Ma siamo sicuri che rimarrai soddisfatto del suo servizio completo e sicuro.

ExpressVPN e la sua politica No Log

Scegliere ExpressVPN è sinonimo di serietà e sicurezza. Non solo questo provider ti protegge dalle minacce del Web, ma grazie alla sua politica No Log nemmeno i suoi sistemi registreranno i tuoi dati. Una volta installata la sua applicazione non registrerà mai:

indirizzi IP (sorgente o VPN);

cronologia di navigazione;

destinazione del traffico o metadati;

richieste DNS.

Ma quali sono i dati che ExpressVPN effettivamente raccoglie? La sua informativa sulla privacy è molto chiara in questo. La VPN, una volta in funzione sul tuo dispositivo, raccoglierà solo i dati necessari all’uso dei suoi servizi, per la precisione:

applicazioni e versioni attivate con successo;

date di connessione al servizio VPN (attenzione non registrerà gli orari);

scelta della posizione del server VPN;

totale in MB di dati trasferiti al giorno.

Nessuno potrà altresì associare questi dati a un individuo o a una specifica attività o comportamento in rete. La tua navigazione resterà quindi sempre anonima e invisibile. Navigherai in un tunnel crittografato e con un indirizzo IP differente da quello reale.

Puoi star certo che, come indicato sul suo sito ufficiale, “ExpressVPN non conserva i registri delle attività né i registri delle connessioni dei suoi utenti“. Scegli per te il meglio e mettiti al sicuro da tutto e da tutti. Ottieni questa VPN con 3 mesi gratis di protezione, privacy e sicurezza estrema.

