ExpressVPN: sblocca i tuoi contenuti streaming

Con l’esclusiva ExpressVPN puoi scegliere di criptare e geolocalizzare la tua connessione scegliendo uno dei tre server nazionali disponibili. Puoi infatti dirottare la tua connessione alla massima velocità e quindi sbloccare i contenuti streaming del catalogo italiano anche dall’Estero sui server di Cosenza, Napoli o Roma.

Questa soluzione è la migliore da scegliere con server italiani super performanti. Il costo richiesto è di meno di 100 euro all’anno.

ExpressVPN: i dettagli

Una VPN come quella di ExpressVPN è utile non solo per vedere il catalogo nazionale di Netflix, Prime Video o altre piattaforme streaming ma anche per avere un elevato grado di protezione online. Con questa soluzione infatti ottieni una connessione stabile e veloce da molteplici server sia nazionali che internazionali ma allo stesso tempo con un occhio di riguardo verso la tua privacy sul web.

Per ottenere la massima velocità dal server puoi selezionare una posizione il più possibile vicina al luogo dove ti connetti. Se però sei una frana in Geografia, puoi farlo fare ad ExpressVPN in maniera automatica.

Questa soluzione, attualmente in super sconto ONLINE con 3 mesi gratuiti extra, è disponibile a soli 6,37 euro al mese per un anno. Come nella maggior parte di servizi, potete richiedere entro 30 giorni il rimborso completo senza dare alcuna spiegazione. Se il servizio non è di vostro gradimento oppure ne trovate uno più economico, questa è sicuramente una leva di vendita molto interessante.

Non esiste infatti una durata minima contrattuale. Puoi disdire in qualsiasi momento senza alcun costo aggiuntivo. Inoltre, l’applicativo è disponibile per iOS, Android, PC Windows, Mac, Linux ma anche per router. In alternativa, potete scaricare l’estensione per il vostro browser preferito tra cui Chrome, Edge e Firefox.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.