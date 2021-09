ExpressVPN: sconto del 35% per un anno

Prestazioni e stabilità sono le caratteristiche principali di ExpressVPN, una delle migliori VPN sul mercato. Grazie alla promozione attuale è possibile risparmiare il 35% sull'abbonamento annuale e accedere ad una rete di server molto vasta che copre oltre 94 paesi nel mondo. Gli utenti possono eventualmente provare la VPN per 30 giorni.

ExpressVPN: 7,27 euro/mese per un anno

ExpressVPN consente di navigare online in completo anonimato, scegliendo tra oltre 3.000 server in 160 posizioni. Gli utenti possono quindi accedere a siti censurati e aggirare le restrizioni geografiche dei principali servizi di streaming. Per avere una maggiore velocità è possibile utilizzare i server virtuali: il traffico proviene dall'indirizzo IP registrato nel paese scelto, ma viene instradato attraverso un server che offre una connessione migliore.

Il traffico viene protetto dalla crittografia AES a 256 bit, mentre ai protocolli più noti (OpenVPN, L2TP/IPsec e IKEv2) si aggiunge il protocollo proprietario Lightway. Tra le funzionalità avanzate ci sono Network Lock (disattiva l'accesso ad Internet se cade la connessione con la VPN) e Split Tunneling (l'utente sceglie app e siti che devono passare dalla VPN).

La privacy viene garantita dalla politica no-log (nessuna attività registrata) e dai TrustedServer (dati conservati solo in RAM). La VPN supporta Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome OS, Apple TV, smart TV, Amazon Fire TV Stick, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, router e browser (Chrome, Firefox e Edge) tramite estensione. Con un unico abbonamento è possibile utilizzare fino a 5 dispositivi contemporaneamente.

L'abbonamento per un anno costa 7,27 euro/mese (sconto del 35%). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e Bitcoin. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso garantito entro 30 giorni.