ExpressVPN va veloce anche a novembre: 73% di sconto sul piano Base e 4 mesi in regalo

ExpressVPN ha lanciato la sua offerta speciale di novembre per i piani della durata di due anni. Lo sconto arriva fino al 73% se la scelta ricade sul piano Base, quello più economico, ora disponibile al prezzo più basso di tutto il 2025. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, include anche la funzionalità Protezione Lite, tramite cui gli utenti beneficiano del blocco degli annunci pubblicitari e dei siti web pericolosi.

Grazie all’offerta di novembre in corso sul sito ufficiale, i prezzi dei piani di due anni di ExpressVPN sono ora i seguenti:

3,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Base)

al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Base) 4,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Avanzato)

al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Avanzato) 7,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Pro)

E qualora il servizio VPN in questione non soddisfi le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Cosa include il piano Base

Iniziamo col dire che il piano Base include lo stesso servizio VPN presente nei piani più costosi, vale a dire Avanzato e Pro. Nello specifico, offre una protezione completa dagli utenti malintenzionati che utilizzano un computer con tecnologia quantistica, il moderno protocollo VPN Lightway per una connessione più veloce e stabile, più connessioni di rete privata virtuale simultanee (è possibile usare l’app ExpressVPN su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea).

Oltre al servizio di rete privata virtuale, l’account Base di ExpressVPN include anche la Protezione Lite, ossia la rimozione degli annunci pubblicitari presenti nei siti web durante la navigazione online e il blocco dell’accesso a siti fraudolenti, in modo da impedire a portali ricchi di malware e cybercriminali di portare a segno il proprio attacco informatico contro il proprio dispositivo personale.