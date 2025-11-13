 ExpressVPN va veloce anche a novembre: 73% di sconto sul piano Base e 4 mesi in regalo
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ExpressVPN va veloce anche a novembre: 73% di sconto sul piano Base e 4 mesi in regalo

Si tratta del prezzo più basso di tutto il 2025 per il piano Base del fornitore VPN ExpressVPN: ecco che cosa include.
ExpressVPN va veloce anche a novembre: 73% di sconto sul piano Base e 4 mesi in regalo
Sicurezza VPN
Si tratta del prezzo più basso di tutto il 2025 per il piano Base del fornitore VPN ExpressVPN: ecco che cosa include.
Freepik

ExpressVPN ha lanciato la sua offerta speciale di novembre per i piani della durata di due anni. Lo sconto arriva fino al 73% se la scelta ricade sul piano Base, quello più economico, ora disponibile al prezzo più basso di tutto il 2025. La promozione, valida per un periodo di tempo limitato, include anche la funzionalità Protezione Lite, tramite cui gli utenti beneficiano del blocco degli annunci pubblicitari e dei siti web pericolosi.

Grazie all’offerta di novembre in corso sul sito ufficiale, i prezzi dei piani di due anni di ExpressVPN sono ora i seguenti:

  • 3,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Base)
  • 4,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Avanzato)
  • 7,49 dollari al mese per 24 mesi + 4 mesi extra in regalo (piano Pro)

E qualora il servizio VPN in questione non soddisfi le proprie aspettative, è sempre possibile richiedere il rimborso completo gratuito entro 30 giorni dalla data di acquisto.

Pagina offerta ExpressVPN

expressvpn piano base 3,49 dollari al mese

Cosa include il piano Base

Iniziamo col dire che il piano Base include lo stesso servizio VPN presente nei piani più costosi, vale a dire Avanzato e Pro. Nello specifico, offre una protezione completa dagli utenti malintenzionati che utilizzano un computer con tecnologia quantistica, il moderno protocollo VPN Lightway per una connessione più veloce e stabile, più connessioni di rete privata virtuale simultanee (è possibile usare l’app ExpressVPN su un massimo di dieci dispositivi in contemporanea).

Oltre al servizio di rete privata virtuale, l’account Base di ExpressVPN include anche la Protezione Lite, ossia la rimozione degli annunci pubblicitari presenti nei siti web durante la navigazione online e il blocco dell’accesso a siti fraudolenti, in modo da impedire a portali ricchi di malware e cybercriminali di portare a segno il proprio attacco informatico contro il proprio dispositivo personale.

Pagina offerta ExpressVPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Sinner - Zverev: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

Sinner - Zverev: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero
3 mesi gratis con l'offerta di NordVPN per il Black Friday

3 mesi gratis con l'offerta di NordVPN per il Black Friday
VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday

VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday
Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese

Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese
Sinner - Zverev: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero

Sinner - Zverev: quando si gioca e come vederla in streaming dall'estero
3 mesi gratis con l'offerta di NordVPN per il Black Friday

3 mesi gratis con l'offerta di NordVPN per il Black Friday
VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday

VPN veloce e sicura: prezzo più basso di sempre per ExpressVPN al Black Friday
Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese

Nuova VPN al Black Friday: per Surfshark ora bastano meno di 2 €/mese
Federico Pisanu
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti