ExpressVPN viaggia con te: la tua libertà digitale e protezione superiore anche a Natale

Proteggi i tuoi viaggi di Natale, sia di lavoro che di svago, con ExpressVPN. Naviga in sicurezza, guarda i tuoi programmi preferiti anche all’estero.
Con l’arrivo delle festività natalizie, moltissime persone iniziano a prepararsi a viaggiare. E, proprio quando ci troviamo a migliaia di chilometri da casa, abbiamo più che mai bisogno di una connessione sicura per lavorare, rilassarci e restare in contatto con ciò che amiamo.

A questo e molto altro serve ExpressVPN, la soluzione che ti garantisce privacy, velocità e libertà digitale per tutto il periodo natalizio, a meno di un caffè a settimana. Attivando l’offerta ora, paghi solo 4,49€ al mese e ricevi 4 mesi gratuiti. Con ExpressVPN puoi finalmente goderti le Feste senza preoccupazioni.

Naviga sicuro con ExpressVPN

Perché ExpressVPN è indispensabile durante i viaggi 

ExpressVPN ti protegge ovunque. Ecco cosa ottieni con un solo abbonamento:

  • Crittografia di livello militare. I tuoi dati restano al sicuro anche sulle reti Wi-Fi pubbliche di hotel, aeroporti e ristoranti.
  • Threat Manager. Blocca tracker, siti sospetti e pubblicità invasive che spesso aumentano quando ci connettiamo dall’estero.
  • Password Manager incluso. Salva e gestisce in totale sicurezza tutte le tue credenziali mentre sei in viaggio.
  • Accesso globale ai contenuti. Perfetto quando sei all’estero e vuoi continuare a vedere le tue serie italiane preferite sotto una coperta, proprio come a casa. Oppure quando devi accedere a piattaforme di lavoro che hanno restrizioni geografiche.
  • eSIM con 5GB inclusi. Ideale per navigare in libertà senza costi di roaming durante viaggi in Europa e nel mondo.
  • Fino a 8 dispositivi protetti. Smartphone, laptop, tablet e smart TV, per te e magari anche per i tuoi compagni di viaggio.

Durante le esigenze lavorative tipiche della fine dell’anno, come meeting da remoto o scambio di documenti sensibili, ExpressVPN ti permette di operare in totale sicurezza. E se non sei sicuro, hai comunque la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Perché la libertà online è il regalo di Natale più importante che puoi farti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 15 nov 2025

