Exprotrek Action Cam con kit completo: sconto 58% su Amazon è l'affare

Una Action Cam da utilizzare per riprendere ogni genere di peripezia. Se sei un tipo pronto all’avventura o ami fare dei viaggi con una telecamera sempre in mano, questo modello di Exprotrek è quello che ti occorre. Con il suo kit al completo ti permette di avere una qualità 4K e di usarla persino a contatto con l’acqua. Approfitta dello sconto del 58% in corso su Amazon per acquistarla a soli 46,15 euro.

Action Cam 4K: un’esperienza unica con questa camera in mano

La Action Cam di Exprotrek è un gioiellino sotto tutti i punti di vista. Non ha nulla da invidiare a molti modelli più blasonati e appena la metti all’opera te ne accorgi. Piccola e portatile, con il suo kit che trovi in confezione non hai nulla di cui preoccuparti. Conta che è indistruttibile e anche impermeabile per sommergerti in acqua e metterla alla prova in ogni occasione.

Con il suo obiettivo da 20MP la qualità raggiunge il 4K per delle riprese veramente sorprendenti. Hai a disposizione 2 schermi, uno frontale e una posteriore per impostare l’inquadratura e non sbagliare una ripresa. In aiuto, poi, c’è il telecomando Bluetooth che a distanza ti fa scattare fotografie ottime e sbalorditive dei tuoi viaggi e delle tue avventure.

Sempre in confezione ti viene fornito un microfono esterno e due batterie che in totale offrono un’autonomia di 90 minuti. Le operazioni di post registrazione sono rese ancora più semplici dal WiFi e dal Bluetooth: scarica l’applicazione sul tuo smartphone e passa i filmati da un dispositivo all’altro nel giro di pochi minuti.

Lo sconto da non perdere su Amazon

Con questo fenomenale ribasso del 58% su Amazon, il prezzo crolla all’istante. Questo gioiellino di Action Cam firmato Exprotrek raggiunge il prezzo di soli 46,15 euro per un acquisto che fai con un click.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con Prime.