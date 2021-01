Extender AVM Fritz! 1200 compatibile con reti mesh a soli 55,99€

Tra gli accessori di cui ormai non riusciamo più a fare a meno, senza dubbio ci sono i Wi-Fi extender, dei piccoli dispositivi utili a coprire le zone buie lasciate dal modem principale. In questo caso vogliamo proporvi uno dei migliori prodotti disponibili sul mercato in offerta su Amazon: l’AVM Fritz!Repeater 1200.

Extender Wi-FI AVM Fritz!Repeater 1200: caratteristiche tecniche

La caratteristica che più salta all’occhio è la semplicità d’uso poiché il prodotto di AVM non è molto diverso dagli altri della categoria. Basta infatti collegare il ripetitore ad una qualsiasi presa elettrica, e connetterlo alla rete primaria. Fatto ciò la connessione sarà pronta per l’utilizzo da qualsiasi dispositivo dotato di modulo Wi-Fi con una velocità di picco di ben 866 Mbit/s sulla banda da 5 GHz e 400 Mbit/s sulla banda da 2,4 GHz, per un totale di 1266 Mbit/s. Sarà molto semplice inoltre trovare il posizionamento ideale, grazie ad un LED che cambia colore indicando così la ricezione ottimale.

A fare la differenza rispetto ai prodotti simili offerti dal mercato, è la compatibilità con le reti mesh. Il ripetitore infatti può essere utilizzato per generare una vera e propria rete mesh e coprire in questo modo l’intero locale, che si tratti di una casa o un piccolo ufficio. La configurazione è altrettanto semplice tramite l’applicazione proprietaria.

Oggi grazie ad uno sconto del 20%, Amazon permette di acquistare il ripetitore di AVM a soli 55,99 euro risparmiando ben 14 euro sul prezzo di listino.