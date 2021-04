Extender Wi-Fi Netgear 3 in 1 1200Mbps in offerta

Oggi vogliamo suggerirvi l’acquisto, naturalmente in offerta, uno dei migliori prodotti del mercato quando si parla di rete Wi-Fi. Si tratta dell’extender Netgear EX6120, un comodo accessorio per estendere la copertura del Wi-Fi nelle zone in cui il modem principale non arriva.

Extender Wi-Fi Netgear EX6120: caratteristiche tecniche

Dando uno sguardo al design, ritroviamo un formato estremamente compatto e pratico grazie alla spina integrata. Molto importanti sono i fori di ventilazione che circondano l’intero profilo del ripetitore, che gli permettono di dissipare efficacemente il calore prodotto. Un sistema dual band e le due antenne esterne offrono una velocità combinata di ben 1200Mbps. La connessione è decisamente semplice, grazie al pulsante WPS posto sul lato sinistro. Con un solo tocco sarà possibile associare l’extender al modem principale e avere in questo modo la rete pronta per l’utilizzo.

Non mancano tuttavia due ulteriori modalità che rendono che rendono il dispositivo estremamente versatile. La prima è la modalità access point (AP): questa permette di generare una rete privata, con nome e password diverse in modo da avere una linea dedicata ai nostri dispositivi. Non manca inoltre una porta RJ45 che permette di utilizzare il repeater come router collegando un dispositivo direttamente via cavo, in modo da ottenere una maggiore velocità e stabilità della rete. Non manca infine la compatibilità con l’app Nighthawk di Netgear, che permette di gestire l’extender direttamente dai dispositivi mobili.

Grazie alle offerte del giorno, il Netgear EX6120 è acquistabile su Amazon a soli 38,16 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.