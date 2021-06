Extender professionale TP-Link al minimo storico

Se siete alla ricerca di un buon extender Wi-Fi, ma non volete spendere cifre importanti per un sistema mesh, Amazon ha un’interessante offerta per voi. Si tratta del TP-Link TL-WA1201 AC1200, un piccolo dispositivo dedicato alla rete wireless, ottimo sia per la casa che per un locale commerciale.

Extender Wi-Fi TP-Link TL-WA1201 AC1200: caratteristiche tecniche

Si tratta di un dispositivo piuttosto semplice, molto simile ad un tradizionale extender, ma con un ventaglio di funzionalità ampliato e prestazioni nettamente superiori. Il device, infatti, utilizza una rete dual band in grado di raggiungere una velocità combinata di ben 1200Mbps. Si tratta di un prodotto, quindi, pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. Le modalità di funzionamento sono ben tre: Access Point, Range Extender e Client. In questo modo è possibile soddisfare qualsiasi esigenza di rete, fino a creare una rete dedicata ai clienti della propria attività che potranno navigare salvaguardando la propria privacy.

Ottimo il supporto alla tecnologia MU-MIMO che garantisce prestazioni ottimali su ogni dispositivo, prioritizzando in maniera intelligente la rete in base alla singola richiesta. Ben quattro le antenne esterne che garantiscono una copertura estesa ed una stabilità di connessione ottimale. Molto semplice invece l’installazione e la configurazione. La porta RJ45 Gigabit LAN, infatti, supporta la Passive PoE che permette di portare sia dati che alimentazione con un unico cavo, eliminando la necessità dell’alimentatore. La funzionalità Captive Portal, infine, permette di creare una pagina di log-in brandizzata in pochi e semplici passaggi. Insomma un prodotto economico, ma estremamente funzionale e semplice da usare.

Grazie alle offerte del giorno può essere acquistato al prezzo più basso mai registrato, solo 44,24 euro su Amazon con uno sconto del 26% sul prezzo di listino.