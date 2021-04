Extender Wi-Fi 3 in 1 300Mbps a meno di 10 euro

In questo articolo vogliamo suggerirvi un accessorio diventato ormai molto adottato, ma ad un prezzo mai visto prima. Stiamo parlando di un Wi-Fi extender, ed in particolare del Netvip Repeater 3 in 1 che Amazon propone al prezzo più basso mai registrato.

Extender Wi-Fi Netvip Repeater 3 in 1: caratteristiche tecniche

Naturalmente come ogni ripetitore di segnale, il dispositivo serve a coprire le zone buie lasciate dalla rete Wi-Fi. In sostanza porta la connessione wireless in quelle stanze che, soprattutto quelli forniti dai provider, i modem non riescono a raggiungere in modo efficiente. L’installazione è decisamente semplice, grazie alla spina integrata che va inserita in una presa di corrente. A questo punto basterà un qualsiasi dispositivo (PC, tablet, smartphone) per associare il ripetitore al modem, ed il gioco è fatto: la rete è pronta per l’utilizzo. Le due antenne esterne garantiranno una buona stabilità per una velocità fino a 300Mbps.

Le funzionalità di questo ripetitore non si fermano qui però, grazie a due modalità aggiuntive di funzionamento. La prima è ovviamente quella di router, grazie alla porta RJ45 posta sul lato destro dell’extender. Questa permette di connettere un dispositivo direttamente via cavo, in modo da ottenere le maggiori prestazioni possibili dalla rete. La seconda, invece, è la modalità Access Point (AP). Questa permette di generare una nuova rete, con nome e password diversi da quella primaria. Così facendo otterremo quindi una rete privata dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi. In sostanza quindi si tratta di un dispositivo decisamente versatile, adatto sia a casa che in ufficio.

Il prezzo, grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, è di soli 9,99 euro su Amazon con uno sconto del 50% sul prezzo di listino.