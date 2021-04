Extender Wi-Fi dual band 1200Mbps scontato del 60%

Tra le tante offerte di Amazon non potevamo evitare di segnalarvi un ripetitore Wi-Fi ad un prezzo incredibile. Si tratta del Wodgreat Wi-Fi Extender AC1200, un dispositivo estremamente versatile e dalle grandi potenzialità al prezzo più basso mai registrato.

Ripetitore Wodgreat Wi-Fi Extender AC1200: caratteristiche tecniche

Come ogni dispositivo di questa categoria, l’obbiettivo è quello di andare a coprire con la rete Wi-Fi le zone buie in cui il modem principale non arriva. In questo caso troviamo un sistema dual band con ben 4 antenne direzionabili. La velocità massima arriva a ben 1200Mbps il che lo rende pienamente compatibile con le connessioni in Fibra. La configurazione è molto semplice e non richiede il download di alcuna applicazione aggiuntiva. Una volta collegato alla corrente, grazie alla spina integrata, basterà andare sulla pagina del ripetitore attraverso il browser di PC, smartphone o tablet. In pochi e semplici passaggi l’extender verrà associato al modem e la rete sarà pronta per l’utilizzo.

Naturalmente le funzionalità non si fermano qui, grazie a due ulteriori modalità di funzionamento. La prima è quella di router, in questo caso però con ben 2 porte RJ45. Una LAN e l’altra WAN che permettono di collegare un dispositivo cablato per poi associare il ripetitore al modem direttamente via cavo. Si tratta di una soluzione decisamente interessante che permette di godere a pieno delle prestazioni massime offerte dalla connessione di casa. Non manca poi la funzione Access Point che permette di generare una seconda rete privata. In questo modo nome e password della rete saranno diversi, così da ottenere una rete dedicata ai propri dispositivi. Si tratta quindi di uno strumento decisamente comodo e completo, adatto sia all’ambiente domestico che lavorativo.

Grazie ad un coupon attivabile direttamente dalla pagina prodotto, il ripetitore è acquistabile su Amazon a soli 16 euro, con uno sconto di addirittura il 60% sul prezzo di listino.