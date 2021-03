Extender Wi-Fi dual-band D-Link al minimo storico

Partono oggi le offerte di primavera di Amazon, un’intera settimana di sconti che porta con sé prodotti davvero interessanti a prezzi imperdibili. Tra questi vogliamo suggerirvi un ottimo extender per il Wi-Fi, per l’occasione al suo minimo storico: il D-Link DAP-1610 Range Extender.

Ripetitore D-Link DAP-1610 Range Extender: caratteristiche tecniche

Naturalmente la funzione primaria è quella di estendere il segnale del modem principale, per andare a coprire le zone buie lasciate da quest’ultimo. In breve sarà possibile ampliare la copertura della rete Wi-Fi, lasciando nome e password invariati. Il collegamento è piuttosto semplice, grazie innanzitutto al pulsante WPS che, con un singolo tocco, associa il dispositivo con il modem. In alternativa è molto comoda l’app dedicata che in pochi e semplici passaggi permette di collegare i due dispositivi, ed avere così la rete pronta all’utilizzo.

Tuttavia il prodotto di D-Link possiede due ulteriori modalità: hotspot personale e router. La prima modalità permette di generare una seconda rete privata, con nome e password diversi. In questo modo otterremo una linea dedicata esclusivamente ai nostri dispositivi. La seconda invece, grazie ad una porta RJ45 presente nella parte inferiore, consente di collegare un computer direttamente via cavo in modo da ottenere una maggiore stabilità e velocità della rete. Completa la dotazione un comodo LED che indica la qualità del segnale in modo da trovare subito il miglior posizionamento dell’extender. Con un design piuttosto minimale e soprattutto compatto, e due antenne esterne dual-band a garantire le prestazioni del segnale, il prodotto di D-Link è senza dubbio una delle migliori proposte del mercato.

Grazie alle offerte di primavera di Amazon è acquistabile al prezzo più basso mai registrato, solo 27,99 euro scontato di ben 22 euro sul prezzo di listino.