Extender Wifi con 10 euro? Si può fare

Risolvere i problemi della copertura Wifi in casa è qualcosa che può portare gravi grattacapi, ma che in realtà si può risolvere con pochi euro appena. La soluzione, non a caso, è tra le più cercate su Amazon nella categoria di riferimento: 10,89 euro (prezzo che varia solitamente di pochi euro attorno a questa cifra) ed il tuo nuovo extender Wifi è pronto all'azione.

Extender Wifi, bastano pochi euro

La descrizione è affidata alla scheda del prodotto stesso:

Facile da installare e utilizzare, dimensioni ridotte e design a parete facilita la distribuzione e lo spostamento con flessibilità, […] consente di gestire le impostazioni di rete, inclusi i controlli dei genitori e le preferenze di condivisione dei contenuti multimediali, da qualsiasi dispositivo Android o Windows. Le antenne esterne possono migliorare notevolmente il segnale wireless, per fornire una rete wireless affidabile e stabile.

Può essere utilizzato in due modalità differenti: come extender, collegandosi alla rete Wifi per ampliarne la portata, o come Access Point aggiuntivo, collegandosi via cavo alla rete per creare una bolla ulteriore di copertura.

Casa o ufficio, pertinenza o magazzino, giardino o soffitta: ovunque lo si utilizzi può portare facilmente la rete in ambienti di difficile copertura, consentendo così connessioni laddove la rete altrimenti non potrebbe arrivare. La funzione WPS consente la configurazione semplificata con qualsiasi router già in uso.

Pochi euro, insomma, e il problema è risolto.