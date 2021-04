Extender Wifi, per poche ore a prezzo d'occasione

Può essere router, può essere AP, può essere ripetitore, ma soprattutto può essere tutto ciò al miglior prezzo di sempre per qualche ora soltanto. Si tratta del ripetitore Wifi distribuito da Gobran, il cui prezzo scende ad appena 28,89 euro per poter risolvere problemi che in caso contrario bisognerebbe superare con investimenti ben più onerosi.

Ripetitore, router, extender

Gobran spiega che il ripetitore garantisce velocità da 1200 Mbps con supporto dual band (5GHz + 2.4 GHz). Si tratta di un amplificatore dotato di 4 antenne omnidirezionali 4*3dBi, con copertura WiFi fino a 200 metri quadri.

Può essere utilizzato in 4 differenti modalità: “Come un range extender WiFi, può essere utilizzato anche come punto di accesso per convertire una rete cablata in una rete wireless. Può anche essere utilizzato come router per inviare segnali WiFi ad altri dispositivi di rete. L’esclusiva modalità ‘’cliente’’ consente di usufruire della rete veloce e conveniente e garantisce la privacy degli utenti“.