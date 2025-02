EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è un'occasione su Amazon

Un sistema di pulizia completamente automatico con cui poter trovare i pavimenti di casa senza imperfezioni. EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è il dispositivo di cui non fare a meno soprattutto ora che è in sconto. Se stavi pensando di acquistare un prodotto del genere, approfitta del doppio sconto su Amazon: spunta il coupon ed hai un risparmio istantaneo di 200 euro per completare l’acquisto a soli 599€. Certo, è un investimento ma ne vale totalmente la pena.

EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti, i dettagli

Non solo un robot ma anche un prodotto con stazione di ricarica. EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è un dispositivo che è stato studiato nei minimi particolari. Lo introduci in casa e non avrai bisogno di preoccuparti neanche della sua pulizia. Come mai? Beh, oltre a ricaricarsi, con la stazione inclusa lui si pulisce in automatico lavando i pannetti per il lavaggio, asciugandoli e riempiendo e svuotando i contenitori.

La prima volta che lo attivi parte per un giro di ricognizione in casa. In questo modo, attraverso i sensori avanzati di cui è dotato, crea una mappa del tuo appartamento con cui puoi gestire e programmare le pulizie. La potenza da 4000Pa lo rende capace di annientare ogni genere di sporcizia mentre le sue dimensioni gli consentono di raggiungere anche gli spazi più angusti come angoli e fin sotto i mobili.

Altre caratteristiche da non sottovalutare sono sia la compatibilità del sistema con Amazon Alexa e Google Home oltre alla telecamera 3K integrata. In questo modo lo tieni sott’occhio.

A soli 599€ su Amazon, EZVIZ Robot Aspirapolvere e Lavapavimenti è quello giusto da acquistare. Approfitta non di uno ma bensì di due sconti e spunta il coupon subito.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Amazon Prime.