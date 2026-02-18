F-35: ministro olandese vuole craccare il software

Il Lockheed Martin F-35 Lightning II è un caccia multiruolo in dotazione all’aeronautica degli Stati Uniti e ad altre forze militari dei paesi della NATO, tra cui Italia e Olanda. Proprio il Ministro della Difesa olandese (Gijs Tuinman) ha fatto un’inattesa dichiarazione pubblica. Il software di questo aereo può essere “craccato” come quello degli iPhone. Ciò permetterebbe di effettuare gli aggiornamenti senza i vincoli statunitensi.

Perché l’Olanda dovrebbe craccare gli F-35?

Gli F-35 sono realizzati in tre varianti. Il costo unitario supera i 100 milioni di dollari. L’Olanda ha acquistato circa 60 F-35 per sostituire l’intera flotta di F-16. Tutti i paesi rimangono però dipendenti dagli Stati Uniti per quanto riguarda gli aggiornamenti del software. Teoricamente, il governo statunitense potrebbe minacciare di “staccare la spina”, considerati i frequenti scontri verbali con l’Unione europea su accordi commerciali, dazi e leggi digitali applicate alle Big Tech.

Durante un episodio del podcast “Boekestijn en de Wijk” di BNR Nieuwsradio, il Ministro della Difesa olandese ha dichiarato:

Se, nonostante tutto, vuoi comunque effettuare l’aggiornamento, dirò una cosa che non dovrei mai dire, ma lo farò comunque: puoi effettuare il jailbreak di un F-35 proprio come un iPhone.

Nel caso di iOS, il termine jailbreak indica la modifica del sistema operativo per rimuovere le restrizioni di Apple e installare app non presenti sullo store ufficiale. Nel caso degli F-35 significa installare versioni personalizzate del software senza autorizzazione degli Stati Uniti. In particolare si tratta dei cosiddetti “mission data package” con numerose informazioni utili durante i combattimenti, tra cui quelle sui sistemi di difesa dei nemici.

Gli aggiornamenti vengono distribuiti tramite una rete cloud nota come ALIS (Autonomic Logistics Information System), che verrà presto sostituita completamente dalla nuova ODIN (Operational Data Integrated Network). Il Ministro della Difesa olandese non ha fornito altri dettagli per ovvi motivi (ad esempio se il jailbreak sarebbe possibile per la presenza di vulnerabilità).