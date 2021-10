F-Secure FREEDOME VPN: solo 3,33 euro/mese per un anno

F-Secure è un'azienda finlandese nota soprattutto per il suo antivirus, ma nel catalogo sono presenti altri prodotti che garantiscono la sicurezza e la privacy su Internet. Uno di essi è FREEDOME VPN che permette di navigare online in assoluto anonimato. Gli utenti possono approfittare dell'attuale promozione per risparmiare il 20% sull'abbonamento annuale.

F-Secure FREEDOME VPN: 3,33 euro/mese per 3 dispositivi

F-Secure FREEDOME VPN nasconde il vero indirizzo IP del dispositivo attraverso i server posizionati in oltre 20 paesi. La VPN della software house finlandese garantisce la sicurezza e la privacy, bloccando l'accesso a siti pericolosi e i tentativi di hacking, oltre al tracciamento online. Molto utili le statistiche che mostrano chi cerca di seguire le attività su Internet.

FREEDOM VPN non ha limitazioni di traffico e può essere utilizzata su Windows, macOS, Android, iOS e Android TV. Il singolo abbonamento consente l'accesso contemporaneo a tutti i dispositivi. Tra le funzionalità avanzate ci sono Split Tunneling (si possono scegliere le app che non devono passare attraverso la VPN) e Kill Switch (blocca automaticamente il collegamento ad Internet, se cade la connessione alla VPN).

F-Secure offre diversi piani in abbonamento, ma attualmente l'offerta migliore è quella annuale per tre dispositivi. Sfruttando lo sconto del 20% è possibile sottoscrivere l'abbonamento a 3,33 euro/mese. L'utente può testare gratuitamente la VPN per 5 giorni (senza registrazione e carta di credito). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito, PayPal e bonifico. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia di rimborso entro 30 giorni.