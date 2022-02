F-Secure: VPN e Antivirus insieme con il 25% di sconto

Al giorno d’oggi, far fronte a tutti gli attacchi informatici è molto più difficile rispetto che al passato. I classici virus infatti, hanno fatto spazio a forme più avanzate e raffinate di attacchi.

Dai temuti ransomware fino al phishing, il Web è ormai un luogo piuttosto tumultuoso. Anche per chi fa azioni semplici, come controllare la posta elettronica o dare uno sguardo ai social network, i pericoli sono dietro l’angolo. Per fortuna, chi lavora nell’ambito della sicurezza online è sempre pronto a contrastare le nuove minacce.

Per esempio, F-Secure Total è un pacchetto che va a combinare tutti gli strumenti utili per navigare senza stress e paure. Stiamo parlando di F-Secure, un’azienda finlandese che, nell’ambito della sicurezza online, è riconosciuta come una delle più valide a livello mondiale.

VPN e Antivirus insieme con sconto: ecco l’offerta di F-Secure

A rendere la suite così appetibile vi è una serie di opzioni personalizzabili, in grado di proteggere qualunque tipo di utente senza particolare fatica.

L’antivirus in dotazione, ovvero Safe Internet Security, offre un sistema di protezione da virus e ransomware che permette di navigare sicuri, anche effettuando acquisti online oppure operazioni con la propria banca online.

Non da meno è Freedome VPN, una Virtual Private Network capace di “schermare” efficacemente la connessione, nascondendo l’IP dell’utente e permettendo allo stesso una navigazione anonima. Il tutto grazie alla tecnologia della crittografia, una soluzione avanzata per proteggere il traffico dati.

Con l’Advanced Parental Control invece, è possibile permettere ai più giovani di accedere alla rete, evitando però siti con contenuti non adatti alla loro età.

Infine, merita una citazione il sistema di gestione delle password denominato ID Protection. Attraverso questa feature è possibile evitare il furto d’identità o di altri dati sensibili. Si va dunque ben oltre a un semplice antivirus, offrendo una protezione a 360 gradi.

Come già detto poi, vi è l’interessante sconto del 25% sulle varie formule con cui viene proposta la suite. Risulta infatti possibile adottare F-Secure Total anche su più dispositivi. In tal senso segnaliamo che:

il pacchetto annuale per 3 dispositivi costa 59,99 euro (invece dei 79,99 euro di listino);

costa (invece dei 79,99 euro di listino); la soluzione per 5 dispositivi costa 74,99 euro all’anno (invece di 99,99);

costa (invece di 99,99); infine, per proteggere 7 dispositivi, grazie al suddetto sconto è possibile pagare solamente 89,99 euro annui (invece di 119,99).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.