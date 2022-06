F1 22 in uscita domani, acquistalo SUBITO e ricevilo al volo

Tra le uscite più attese del momento, F1 22 non può mancare all’appello. Proprio ora che p il campionato è nel suo cuore, la voglia di mettersi al volante si fa presente ogni domenica. Ovviamente non ti posso suggerire di acquistare una monoposto, ma di immergerti a 360° nel mondo delle corse sì.

L‘1 luglio approda sul mercato il titolo che ti ho citato prima. Ti vuoi portare avanti? Acquista subito la tua copia su Amazon, sono disponibili tutte le versioni quindi non farti problemi.

F1 22: finalmente anche tu diventi un pilota

Non puoi che divertirti soprattutto se hai un gruppo di amici con cui fare scommesse e tanto altro ancora. Da vero patito, poi, puoi sempre pensare di acquistare anche lo sterzo con pedaliera e poi vedi come voli in pista!

F1 22 altro non è che la nuova edizione del gioco già presente. Quest’anno approda una nuova stagione fatta di nuove regole da mettere in campo su tracciati ultramoderni e di ultima generazione.

Non solo l’intera situazione è più immersiva e casual, ma potrai sbloccare un sacco di contenuti in game che ti lasceranno senza fiato.

Se non vedi l'ora di giocarci, ti faccio sapere che su Amazon hai a disposizione:

