F1 Bahrain prove libere, come vederle in diretta

Il campionato di F1 riparte dal Gran Premio del Bahrain, dove si sono già tenuti i test prestagionali la scorsa settimana. Un appuntamento molto atteso che sancirà l’inizio di un nuovo campionato che si spera possa essere più combattuto di quello precedente. Andiamo a scoprire quando si correranno le prove libere e soprattutto come vederle in diretta.

F1 Bahrain: orari e diretta prove libere

Le prove libere del Gran Premio del Bahrain si correranno eccezionalmente di giovedì: questo perché, per rispetto del Ramadan, le prime due gare della stagione che si correranno appunto in Bahrain e Arabia Saudita si disputeranno di sabato. Questo ha provocato una traslazione all’indietro di tutto il programma. Le prime due sessioni di prove libere si effettueranno quindi:

Giovedì 29 febbraio 2024 ore 12.30 (Prove Libere 1)

Giovedì 29 febbraio 2024 ore 16 (Prove Libere 2)

Le prove libere verranno trasmesse in diretta integrale al canale Sky Sport F1 e in diretta streaming su NOW.

Come vedere in streaming dall’estero

