Facebook Accelerator: Commerce per le startup

Al debutto in autunno il programma Facebook Accelerator: Commerce messo in campo dal gruppo di Zuckerberg con l’obiettivo dichiarato di aiutare le startup a crescere e consolidarsi offrendo loro percorsi formativi, mentoring e una rete globale a cui far riferimento per apprendere dagli esperti del proprio settore. Il focus è sul settore e-commerce.

Al via in ottobre il programma Accelerator: Commerce di FB

L’iniziativa propone una serie di corsi gratuiti per le nuove realtà imprenditoriali presenti nei territori EMEA che desiderano beneficiare del trend attuale ampliando il loro business e raggiungendo nuovi clienti: in seguito alla crisi sanitaria le aziende si stanno orientando sempre più verso il mondo online, basti pensare che negli ultimi mesi in Italia il 37% delle PMI ha effettuato il 25% delle vendite in forma digitale.

Tra gli argomenti trattati la personalizzazione del catalogo prodotti facendo ricorso agli strumenti dell’intelligenza artificiale, come rendere disponibile un’esperienza d’acquisto immersiva attraverso la la realtà aumentata e l’adozione di soluzioni per colmare il divario tra le il canale fisico e quello online.

Facebook Accelerator: Commerce andrà in scena nel mese di ottobre, ovviamente in un’edizione virtuale come impone il momento. Durerà 12 settimane e non comporterà alcuna spesa, coinvolgendo fino a 30 startup. Gli interessati possono fin da subito avanzare la propria candidatura per partecipare (entro e non oltre il 31 agosto) seguendo le istruzioni riportate al link a fondo articolo. Questi alcuni dei requisiti richiesti in fase di selezione: livello di esperienza della startup, capacità di esecuzione e ruolo giocato nella spinta dei consumatori verso l’online e l’e-commerce.