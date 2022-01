Facebook aggiorna le impostazioni sulla privacy

Meta ha annunciato un nuovo Privacy Center che permette agli utenti di accedere facilmente a tutte le impostazioni sulla privacy e di verificare come Facebook raccoglie e usa le informazioni. La novità è al momento disponibile per un numero limitato di utenti negli Stati Uniti e solo per la versione desktop del social network, ma nei prossimi mesi verrà estesa a più persone e a tutte le app.

Gestione privacy in cinque sezioni

Il nuovo Privacy Center è sostanzialmente un hub in cui l'azienda di Menlo Park ha riunito i vari controlli sulla privacy, aggiungendo anche alcune impostazioni di sicurezza. Oggi l'accesso alle numerose opzioni è possibile attraverso il menu in alto a destra (cliccando l'icona con il pulsante verso il basso) della versione desktop di Facebook. La nuova schermata mostra tutte le informazioni in modo più chiaro e organizzato.

Al momento di sono cinque moduli: Security (Sicurezza), Sharing (Condivisione), Collection (Raccolta), Use (Uso) e Ads (Inserzioni). In Security è possibile vedere i controlli sulla sicurezza, attivare l'autenticazione in due fattori e apprendere come Facebook contrasta lo scraping dei dati. In Sharing è possibile invece verificare chi può vedere i contenuti condivisi e cancellare i vecchi post usando i tool disponibili, come Gestione Attività.

Collection permette di visualizzare i differenti tipi di dati che Facebook raccoglie sugli utenti, usando il tool Accedi alle tue informazioni. Il modulo Use consente di comprendere come i dati vengono usati e di cambiare le corrispondenti impostazioni. Infine, in Ads è possibile vedere quali informazioni sono utilizzate per scegliere le inserzioni da visualizzare.