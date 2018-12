Facebook, allarme bomba rientrato a Menlo Park

Quella di ieri non è stata una giornata come le altre a Menlo Park. Nel tardo pomeriggio un allarme bomba ha portato all’immediata evacuazione di alcuni edifici nell’area di Jefferson Ave, dove si trovano il quartier generale di Facebook e quello di Instagram. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi: nessun ordigno è stato rinvenuto dalle forze dell’ordine e il personale è stato messo in sicurezza.

Facebook: allarme bomba a Menlo Park

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, l’allarme è giunto inizialmente da una fonte anonima alla polizia di New York, che subito l’ha notificato alle autorità del posto, innescando così le procedure previste per mettere in salvo tutti coloro presenti nella zona.

Update to bomb threat at 200 Jefferson Drive: The building has been evacuated and the bomb unit is on scene. https://t.co/a8FwUhkwFz — Menlo Park PD (@MenloParkPD) December 12, 2018

Edifici evacuati nel quartier generale

Al momento non è dato a sapere a chi debba essere attribuita la responsabilità del falso allarme. Un comunicato del Menlo Park Police Department afferma che “l’unità San Mateo County Bomb è stata inviata sul posto con cani addestrati alla rilevazione di esplosivi e l’analisi condotta all’interno degli edifici non ha rilevato alcun pacco o dispositivo sospetto”. Da una portavoce di Instagram, Genevieve Grdina, è in ogni caso giunta la conferma che il tutto si è risolto nel migliore dei modi e che il personale evacuato è al sicuro. Proseguono le indagini finalizzate a far luce sull’accaduto.

Questo tardo pomeriggio abbiamo ricevuto un allarme bomba e attuato una rapida azione per evacuare alcuni edifici nel nostro campus di Menlo Park. Consideriamo la sicurezza del nostro personale in Facebook in modo estremamente serio e siamo lieti che tutti stiano bene. Stiamo lavorando a stretto contatto con le autorità locali per investigare l’accaduto e continueremo a monitorare la situazione.

#UPDATE: Tip about threat to Facebook campus came from NYPD's Crimestopper Unit, which in turn notified Menlo Park Police.

LIVE VIDEO: https://t.co/Xfi07wxCWy pic.twitter.com/FvATOPBksR — NBC Bay Area (@nbcbayarea) December 12, 2018

Quanto accaduto richiama alla mente la sparatoria dell’aprile scorso nella sede YouTube di San Bruno, quando una donna ha aperto il fuoco ferendo quattro persone prima di togliersi la vita.