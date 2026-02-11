Facebook anima la foto profilo con l'AI, come funziona

C’è stato un tempo in cui la foto profilo di Facebook era una cosa sacra. Si sceglieva i con cura, si ritagliava con precisione maniacale, e si cambiava forse due volte l’anno. Adesso diventeranno meno statiche.

Facebook lancia le foto profilo animate con l’AI

La nuova funzione basata sull’intelligenza artificiale permette di animare l’immagine del profilo attraverso una serie di effetti preimpostati: naturale, cappellino da festa, coriandoli, saluto e cuore. La propria versione statica prende vita e comincia a muoversi come un quadro di Hogwarts. Meta consiglia di usare una foto con una singola persona, rivolta verso la fotocamera, volto ben visibile, senza oggetti in mano. Inoltre, nel corso dell’anno arriveranno altre animazioni.

Storie e Ricordi in salsa anime

Ma le foto profilo animate sono solo l’antipasto. Facebook introduce anche il “Restyle” per Storie e Ricordi, che adesso è possibile trasformare in versione anime o in stile geometrico. Basta toccare il pulsante dedicato e scegliere uno stile predefinito, oppure digitare cosa si vuole ottenere dall’AI di Meta. Per i post testuali, invece, arrivano gli sfondi animati. Durante la scrittura basta cercare l’icona “A” su sfondo arcobaleno per accedere a un menu di stili, sia animati che statici.

L’operazione nostalgia di Zuckerberg

Tutte queste novità si inseriscono nel grande piano di Mark Zuckerberg per rendere Facebook di nuovo rilevante a livello culturale . L’anno scorso il CEO ha dichiarato di voler tornare alle origini, una piattaforma dove contano gli amici veri e non le raccomandazioni dell’algoritmo. Da qui il nuovo feed dedicato ai soli amici, che taglia fuori i contenuti suggeriti.

Per tornare alle origini, il “menu” prevede di infilare intelligenza artificiale ovunque. La nostalgia, evidentemente, ha bisogno di un po’ di effetti speciali per funzionare…