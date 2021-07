Facebook annuncia gli esperti per i Gruppi

I Gruppi sono sicuramente la modalità preferita dagli utenti per seguire determinati argomenti. Facebook ha quindi deciso di introdurre il ruolo di esperti per indicare gli utenti che possono aiutare l'amministratore nella gestione della community. L'azienda di Menlo Park ha annunciato anche altre novità che migliorano l'interazione tra gli iscritti al gruppo.

Facebook Gruppi: arrivano gli esperti

Facebook scrive che ci sono oltre 70 milioni di amministratori e moderatori che gestiscono i gruppi in tutto il mondo. In molti gruppi ci sono utenti esperti in determinate materie che ora possono essere più facilmente riconosciuti. Gli amministratori scelgono i membri del gruppo che possono contribuire al miglioramento dei contenuti, assegnando quindi il titolo di “Group Expert” che verrà indicato con un badge sotto il loro nome, come si vede nell'immagine.

Inizialmente la novità sarà disponibile per un numero limitato di gruppi, ma verrà estesa a tutti nelle prossime settimane. Gli esperti possono collaborare con l'amministratore del gruppo per condividere post informativi, rispondere alle domande e organizzare sessioni Q&A (domande e risposte).

Facebook ha inoltre avviato due test. Gli amministratori possono cercare specifici argomenti (al momento solo giochi e fitness) e trovare persone esperte, che non sono ancora membri del gruppo, ai quali inviare un invito. Gli esperti possono a loro volta possono utilizzare la nuova funzionalità di inviti automatici per chiedere ai loro follower di iscriversi al gruppo.

Oltre che organizzare sessioni Q&A, gli esperti potranno anche creare Live Audio Rooms (entro l'estate) all'interno dei gruppi per avviare uno scambio di idee attraverso conversazioni audio.