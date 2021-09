Facebook annuncia il primo Portal con batteria

Facebook ha annunciato due nuovi smart display. Si tratta del Portal Go (primo modello con batteria) e della versione aggiornata del Portal+. L'azienda di Menlo Park ha introdotto anche nuove funzionalità, tra cui Portal for Business. Nei prossimi mesi arriverà inoltre il supporto multi-dispositivo di WhatsApp e Microsoft Teams.

Facebook Portal Go e nuovo Portal+

Il Portal Go ha uno schermo da 10,1 pollici con risoluzione HD (1280×800 pixel). Il suffisso Go nel nome indica che il dispositivo è portabile, in quanto viene alimentato da una batteria ricaricabile, quindi non richiede il collegamento permanente alla rete elettrica. Può essere spostato facilmente da una stanza all'altra (sul retro c'è una maniglia) o portato all'esterno (se la connessione WiFi ha una copertura sufficiente).

Come gli altri modelli anche Portal Go è stato progettato specificamente per le videochiamate. È infatti presente la Smart Camera da 12 megapixel con obiettivo ultra grandangolare che sfrutta l'intelligenza artificiale per mantenere il soggetto all'interno dell'inquadratura. La tecnologia Smart Sound riduce invece i rumori di fondo e migliora la qualità della voce. Il dispositivo può essere usato anche come speaker portatile, in quanto integra due altoparlanti da 5 Watt e un woofer da 20 Watt.

Il nuovo Portal+ ha invece uno schermo da 14 pollici con risoluzione di 2160×1440 pixel e inclinazione regolabile (Facebook ha invece eliminato la possibilità di ruotare il display in verticale). Tutte le altre specifiche sono le stesse del Portal Go, inclusa l'integrazione con Alexa.

Facebook ha aggiornato l'interfaccia (anche su Portal e Portal Mini) e aggiunto la Household Mode che permette di condividere app e contatti con i membri della famiglia. Nei prossimi mesi sarà possibile utilizzare WhatsApp senza lo smartphone e dall'inizio di dicembre verrà aggiunto il supporto per Microsoft Teams.

È infine disponibile il nuovo servizio Portal for Business che consente di gestire tutti i Portal presenti in azienda e di utilizzare gli account Facebook Work. Il servizio è attualmente offerto solo negli Stati Uniti in versione beta con invito. Portal Go e Portal+ possono essere ordinati sul sito ufficiale. I prezzi sono 229 euro e 369 euro, rispettivamente. Il Portal Go prenderà il posto del Portal Mini (che non verrà più prodotto).