Poco più di un anno fa, Facebook ha deciso di eliminare l’applicazione ufficiale del social network per Windows 10 da Microsoft Store, invitando gli utenti a visitare la piattaforma da browser. Ora, per motivi che non ci sono del tutto chiari, il ritorno. Nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo il software è disponibile in versione beta (link per il download a fondo articolo).

Facebook: l’app per Windows 10 torna con una beta

Si tratta nello specifico di una Progressive Web Application basata sul motore Chromium di Edge e che richiede la build 19003 (o successive) del sistema operativo. Di seguito la descrizione fornita con una precisazione sul fatto che trattandosi di una release beta potrebbe essere affetta da bug: il gruppo di Zuckerberg invita gli utenti a segnalarli così da poter intervenire laddove necessario con le correzioni.

Questa è una versione beta dell’applicazione Facebook per Windows 10. Provala prima di tutti e potrai scoprire le nostre funzioni più recenti. Miglioriamo costantemente le nostre versioni beta, pertanto ti invitiamo a comunicarci se qualcosa non funziona selezionando “Segnala un problema” dal menu a discesa in alto a destra.

Tra le funzionalità incluse il supporto alla Dark Mode come visibile nello screenshot qui sotto e quello necessario per mostrare le notifiche nell’area dedicata di Windows 10.