Facebook: copia dei dati anche su Google Calendar

A distanza di circa quattro mesi dall'ultimo aggiornamento, Facebook ha comunicato alcune novità per il tool che permette di trasferire i dati presenti sul social network verso altri servizi. Gli utenti possono ora scegliere anche Google Calendar e Photobucket come destinazione. Nel primo caso è possibile trasferire gli eventi creati.

Copia di eventi, foto e video su Google Calendar e Photobucket

Il cosiddetto Data Portability Tool diventa più completo con il supporto di altre due destinazioni e un altro tipo di contenuto. Oltre ai precedenti Dropbox, Google Foto, Blackblaze, Koofr, Google Docs, WordPress.com e Blogger, gli utenti possono ora scegliere nell'elenco delle destinazioni anche Google Calendar e Photobucket. Al momento Google Calendar non è ancora disponibile in Italia, ma è solo questione di ore o giorni.

Ovviamente verso Photobucket è possibile trasferire foto e video, mentre la presenza di Google Calendar indica il supporto per un nuovo tipo di dato, ovvero gli eventi Facebook. L'azienda di Menlo Park ha inoltre aggiornato l'interfaccia del tool per fornire informazioni più chiare (ad esempio la destinazione e il tipo di dati supportati) e consentire una scelta più granulare (ad esempio foto e video pubblicate in un dato intervallo di tempo).