Facebook, il News Feed si chiamerà soltanto Feed

C’era una volta su Facebook il News Feed. E ci sarà ancora, perché cambia semplicemente nome: da oggi si chiama Feed. La notizia sembra esaurirsi in questa semplice notizia, ma alla luce dell’impatto che ha avuto sul mondo il News Feed, inevitabilmente non si può non considerare questo battito d’ali sulle bacheche come un uragano pronto a scatenarsi dall’altra parte del social network.

Facebook, happy scrolling!

L’annuncio è arrivato paradossalmente su Twitter, con un “Happy scrolling” che vuol dare inizio alla nuova era:

Starting today, our News Feed will now be known as "Feed." Happy scrolling! pic.twitter.com/T6rjO9qzFc — Facebook App (@facebookapp) February 15, 2022

Difficilmente questo cambio sarà soltanto un rebrand fine a sé stesso. Molto più probabilmente, invece, la perdita del termine “news” potrebbe significare qualcosa di più profondo, trasformando il News Feed in una bacheca forse più intimistica e focalizzata sul commento, più che sulla condivisione di notizie e url. Negli ultimi anni, infatti, è diventato questo il nervo scoperto del social network, dove ampie bolle e community si sono nutrite di fake news e complottismi alimentando la sensazione di una piattaforma nella quale i pozzi sono ormai tutti avvelenati.

Mark Zuckerberg, invece, vuole che la propria immensa community possa tornare ad abbeverarsi a colpi di scroll. Ecco quindi che Facebook è diventato Meta, il News feed è diventato Feed e l’esperienza prende dunque nuove vie per dar adito a nuove evoluzioni a disposizione dell’utenza.

Happy scrolling, quindi: addio News Feed, benvenuto Feed.