WhatsApp: chat di gruppo nascoste nelle Community

Con l’ultimo aggiornamento della versione beta di WhatsApp per Android, precisamente la relase v2.24.10.13, è stata introdotta una nuova e interessante funzione che consente agli utenti di nascondere le chat della Community.

WhatsApp: disponibile la nuova funzione “Nascondi chat”

Andando più in dettaglio, la funzione, denominata “Nascondi chat”, offre agli utenti una migliore privacy e controllo sulle chat di gruppo della Community. Per nascondere una chat, è sufficiente selezionare la nuova opzione aggiunta al menu apposito.

In seguito, la conversazione nascosta sarà contrassegnata da un’apposita icona che raffigura un occhio sbarrato, proprio per permettere all’utente di distinguere le chat nascoste da quelle visibili. Inoltre, nelle impostazioni WhatsApp sarà indicato agli utenti a quale Community fa riferimento quella determinata conversazione nascosta.

Uno dei vantaggi derivanti dall’implementazione della nuova funzione è indubbiamente la possibilità di sfruttare la Community con maggiore ordine, in special modo quelle molto grandi, in cui una discussione può deviare in sottogruppi pertinenti in base a un particolare argomento. Inoltre, i moderatori saranno in grado di tenere gruppi sensibili o esclusivi lontani dalla visione generale.

Da notare che la nuova funzionalità è al momento disponibile solo sulla versione beta di WhatsApp, per cui non è ancora fruibile da parte di tutti, ma salvo complicazioni o ripensamenti all’ultimo minuto dovrebbe diventarlo nelle settimane a venire.

Sempre a proposito di Community su WhatsApp, ricordiamo che appena qualche giorno fa si è discusso di un’altra nuova funzione che permette di organizzare eventi e riunioni, al fine di rendere più agevole l’organizzazione di incontri vari.