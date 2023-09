Facebook ha cambiato logo, ma quasi nessuno se ne è accorto

Meta ha deciso di apportare alcuni cambiamenti al logo di Facebook. Non è certo la prima volta che il gruppo capitanato da Mark Zuckerberg compie un’operazione del genere, ad esempio lo aveva già fatto nel 2019, ma la cosa ora colpisce in modo particolare perché… le modifiche apportate sono praticamente impercettibili agli occhi dei più!

Facebook: nuovo logo e non solo

L’immagine di seguito annessa, offre un confronto tra il vecchio logo, presente a sinistra, e quello nuovo presente a destra. Le differenze per il nuovo logo sono minime: una maggiore presenza del colore blu sullo sfondo e alcuni ritocchi allo stile della lettera “f”.

Riportiamo, in forma tradotta, la spiegazione data da Meta in un post sul suo blog in merito alle modifiche apportate.

La nostra intenzione era quella di creare un design rinnovato del logo di Facebook che fosse più audace, elettrico ed eterno. Ciascuno dei nuovi perfezionamenti distintivi determina una maggiore armonia nell’intero design come elemento chiave dell’identità dell’app. Lo abbiamo fatto incorporando un’espressione più sicura del colore blu principale di Facebook, creato per essere visivamente più accessibile nella nostra app e fornire un contrasto più forte affinché la “f” si distingua.

Qui sotto, invece, c’è un’animazione che mostra come il logo di Facebook è cambiato nel corso del tempo.

Il logo del popolare social network non è però l’unico elemento ad aver subito delle modifiche estetiche, anche il marchio denominativo di Facebook ha ricevuto un aggiornamento, come visibile di seguito.

Ecco quanto dichiarato da Meta relativamente al marchio, che riportiamo sempre in forma tradotta.

Utilizzando il nostro carattere tipografico personalizzato, Facebook Sans, abbiamo ridisegnato il marchio denominativo e il logo per creare un trattamento coerente e migliorare la leggibilità complessiva su Facebook. Similmente alle modifiche al simbolo del logo, questi perfezionamenti ci hanno permesso di sviluppare l’eredità della nostra identità, creando al tempo stesso una relazione più forte tra il modo in cui il marchio denominativo si abbina al resto del carattere tipografico.

Da notare, infine, che Meta ha apportato pure alcune modifiche all’aspetto delle reazioni, come mostra l’animazione sottostante, grazie all’utilizzo di una nuova tavolozza di colori ampliata in grado di evocare più dimensionalità ed emozione.

Per il futuro, poi, sono attese ulteriori modifiche. Meta ha infatti comunicato che intende provvedere a un rinnovamento dell’identità anche per la sua app per device mobile, per cui è probabile che nelle prossime settimane si possano “avvistare” cambiamenti su questo fronte.