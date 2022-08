Facebook impazzito, post di gente sconosciuta: cosa succede?

C’è una problematica a dir poco originale che sta colpendo Facebook in queste ore. Migliaia di utenti segnalano infatti che la loro homepage è intasata dai post di gente “sconosciuta” fatti su profili famosi come cantanti, attori, gruppi rock e altri ancora.

Il popolare social network sembra funzionare regolarmente, a parte per questo sicuramente inedito difetto. Non è chiaro ancora cosa sia successo, ma pare comunque che il problema stia rientrando.

Post sconosciuti su Facebook: mi hanno rubato l’account?

La risposta, per fortuna, è no. Sebbene all’inizio una cosa del genere possa far pensare ad un furto del proprio account, in realtà si è trattato di un problema generalizzato che ha riguardato migliaia di persone.

Difficile dire se è stato un bug su scala mondiale o solo concentrato in alcune zone, Italia compresa, ma ci siamo trovati di fronte ad un risveglio certamente anomalo per i tanti iscritti alla piattaforma di Meta.

Il gigante dei social, come detto, non si è espresso ufficialmente sulla questione, lasciando pensare che non si è trattato apparentemente di un problema grave, ma di un piccolo bug che per qualche ora ci ha permesso di scoprire i post di tanta gente sconosciuta sulle pagine delle celebrità più famose.