 Facebook e Instagram: supporto centralizzato con AI
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Facebook e Instagram: supporto centralizzato con AI

Meta ha annunciato un hub centralizzato per il supporto su Facebook e Instagram, al quale verrà aggiunto un assistente AI (in test solo su Facebook).
Facebook e Instagram: supporto centralizzato con AI
Business AI Informatica App e Software
Meta ha annunciato un hub centralizzato per il supporto su Facebook e Instagram, al quale verrà aggiunto un assistente AI (in test solo su Facebook).
Google AI Studio

Meta ha annunciato un nuovo hub per il supporto centralizzato su Facebook e Instagram. Nei prossimi giorni sarà disponibile nelle app Android e iOS. Una versione con assistente AI è in test solo su Facebook e offre aiuto personalizzato. L’azienda di Meno Park ha inoltre descritto le nuove funzionalità per il recupero dell’account.

Supporto centralizzato e assistente AI

Meta ammette che l’attuale supporto non sempre ha soddisfatto le aspettative, quindi ha deciso di semplificare l’accesso attraverso un hub centralizzato su Facebook e Instagram. L’utente troverà tutte le opzioni e gli strumenti di supporto in un unico posto. È possibile segnalare un problema con l’account e trovare risposte rapide con l’aiuto di Meta AI. Questa funzionalità è ora disponibile a livello globale nelle app Android e iOS.

L’azienda di Menlo Park ha inoltre avviato i test per un assistente AI che offre per un aiuto immediato e personalizzato, ad esempio per il recupero dell’account, l’aggiornamento delle impostazioni o la gestione del profilo. Questa funzionalità è al momento disponibile solo su Facebook a livello globale e potrebbe essere estesa alle altre app in futuro.

Protezione e recupero account

Meta sottolinea che l’intelligenza artificiale ha permesso di migliorare la sicurezza degli account. I sistemi AI hanno rilevato e bloccato tentativi di hacking, login sospetti e phishing. L’uso dell’AI ha consentito inoltre di ridurre il numero di account disattivati per errore e velocizzare la gestione dei ricorsi.

L’azienda californiana ha sfruttato l’AI anche per migliorare la procedura di recupero dell’account. Le opzioni sono più chiare e l’utente riceverà un SMS o un email quando viene rilevata un’attività sospetta. Eventualmente è possibile seguire le istruzioni in questa pagina. Come opzione di recupero è stato aggiunto anche il riconoscimento facciale (video selfie).

Meta offre altre funzionalità per proteggere l’account. Gli utenti possono effettuare un controllo della sicurezza, attivare l’autenticazione in due fattori e usare le passkey (login con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale). Ulteriori funzionalità verranno annunciate nel 2026.

Fonte: Meta

Pubblicato il 4 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

BrowserSafe testa la sicurezza degli agenti AI

BrowserSafe testa la sicurezza degli agenti AI
Wikipedia chiede soldi ai giganti dell'AI, resta gratis per gli utenti

Wikipedia chiede soldi ai giganti dell'AI, resta gratis per gli utenti
3 trucchi di ChatGPT che cambiano completamente i risultati

3 trucchi di ChatGPT che cambiano completamente i risultati
WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali

WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali
BrowserSafe testa la sicurezza degli agenti AI

BrowserSafe testa la sicurezza degli agenti AI
Wikipedia chiede soldi ai giganti dell'AI, resta gratis per gli utenti

Wikipedia chiede soldi ai giganti dell'AI, resta gratis per gli utenti
3 trucchi di ChatGPT che cambiano completamente i risultati

3 trucchi di ChatGPT che cambiano completamente i risultati
WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali

WormGPT e KawaiiGPT: LLM per cybercriminali
Luca Colantuoni
Pubblicato il
4 dic 2025
Link copiato negli appunti