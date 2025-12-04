Facebook e Instagram: supporto centralizzato con AI

Meta ha annunciato un nuovo hub per il supporto centralizzato su Facebook e Instagram. Nei prossimi giorni sarà disponibile nelle app Android e iOS. Una versione con assistente AI è in test solo su Facebook e offre aiuto personalizzato. L’azienda di Meno Park ha inoltre descritto le nuove funzionalità per il recupero dell’account.

Supporto centralizzato e assistente AI

Meta ammette che l’attuale supporto non sempre ha soddisfatto le aspettative, quindi ha deciso di semplificare l’accesso attraverso un hub centralizzato su Facebook e Instagram. L’utente troverà tutte le opzioni e gli strumenti di supporto in un unico posto. È possibile segnalare un problema con l’account e trovare risposte rapide con l’aiuto di Meta AI. Questa funzionalità è ora disponibile a livello globale nelle app Android e iOS.

L’azienda di Menlo Park ha inoltre avviato i test per un assistente AI che offre per un aiuto immediato e personalizzato, ad esempio per il recupero dell’account, l’aggiornamento delle impostazioni o la gestione del profilo. Questa funzionalità è al momento disponibile solo su Facebook a livello globale e potrebbe essere estesa alle altre app in futuro.

Protezione e recupero account

Meta sottolinea che l’intelligenza artificiale ha permesso di migliorare la sicurezza degli account. I sistemi AI hanno rilevato e bloccato tentativi di hacking, login sospetti e phishing. L’uso dell’AI ha consentito inoltre di ridurre il numero di account disattivati per errore e velocizzare la gestione dei ricorsi.

L’azienda californiana ha sfruttato l’AI anche per migliorare la procedura di recupero dell’account. Le opzioni sono più chiare e l’utente riceverà un SMS o un email quando viene rilevata un’attività sospetta. Eventualmente è possibile seguire le istruzioni in questa pagina. Come opzione di recupero è stato aggiunto anche il riconoscimento facciale (video selfie).

Meta offre altre funzionalità per proteggere l’account. Gli utenti possono effettuare un controllo della sicurezza, attivare l’autenticazione in due fattori e usare le passkey (login con PIN, impronta digitale o riconoscimento facciale). Ulteriori funzionalità verranno annunciate nel 2026.