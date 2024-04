Facebook Messenger: foto HD e albumi condivisi

Meta ha annunciato quattro interessanti novità per Facebook Messenger, una delle app di messaggistica più popolari. Gli utenti possono inviare foto in alta risoluzione, creare albumi condivisi, aggiungere contatti tramite codice QR e inviare file di grandi dimensioni. Le funzionalità saranno disponibili gradualmente nel corso dei prossimi giorni.

Novità per Messenger

Molti smartphone hanno fotocamere di elevata qualità che permettono di ottenere scatti ad alta o altissima risoluzione. Facebook Messenger offre ora la possibilità di inviare immagini in HD. È sufficiente scegliere l’immagine e toccare l’icona HD nell’angolo destro prima dell’invio.

Meta permette inoltre di creare album condivisi nelle chat di gruppo. Gli utenti devono scegliere foto o video e toccare Crea album oppure Aggiungi all’album, se è stato già creato. È possibile anche cambiare il nome dell’album. Tutti i membri della chat potranno quindi visualizzare, aggiungere, eliminare e scaricare foto e video dell’album.

La terza novità è utile per evitare di inserire il nome o il numero di telefono di una persona. Il nuovo contatto deve mostrare sullo schermo del suo smartphone il codice QR presente nelle impostazioni. È sufficiente quindi effettuare la scansione del codice con la fotocamera o utilizzare il link che viene generato toccando il pulsante Condividi.

La quarta funzionalità evita invece l’uso delle email per inviare file di grandi dimensioni. Nella chat è sufficiente toccare il pulsante + e caricare file fino a 100 MB. Sono supportati i formati più diffusi, tra cui Word, Excel e PDF. Come detto, le quattro novità saranno disponibili nei prossimi giorni in tutto il mondo.