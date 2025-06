Facebook introduce le passkey: addio password su Android e iOS

La password di Facebook che abbiamo usato per anni potrebbe presto diventare un ricordo del passato. Meta ha annunciato l’arrivo delle passkey per gli utenti iOS e Android. In questo modo, l’accesso al social network è più sicuro e decisamente più semplice. Non si dovrà più ricordare quella combinazione impossibile di lettere, numeri e simboli creata nel 2008 e che ora si usa per tutto…

Cosa sono le passkey

Le passkey sono una piccola rivoluzione nel mondo della sicurezza digitale. Per accedere all’account non c’è bisogno di digitare username e password. Basta semplicemente il proprio volto, l’impronta digitale o un PIN. Il sistema sfrutta la tecnologia biometrica già presente sui nostri smartphone: Face ID su iPhone o il sensore di impronte su Android.

Le passkey funzionano solo se si ha il telefono con sé. Questo significa che anche se un hacker riesce a mettere le mani sui nostri dati di login, non può fare nulla senza il nostro dispositivo fisico.

Questo sistema elimina molti dei problemi tipici delle password tradizionali. Niente più attacchi di phishing che ti ingannano facendoti inserire le credenziali su siti falsi. Niente più password deboli che usi ovunque perché sono facili da ricordare. E soprattutto, niente più stress quando dimentichi quella maledetta password che avevi cambiato il mese scorso.

Meta lancia le passkey su Facebook: accesso con impronta o Face ID

Per attivare le passkey, si dovrà andare nelle impostazioni dell’app, cercare la nuova opzione “passkey” nell’Accounts Center e seguire la procedura guidata. Una volta configurato, si potrà accedere a Facebook semplicemente con un tocco o uno sguardo.

L’aspetto interessante è che Meta non ha voluto forzare il passaggio. Si potrà continuare a usare la propria password tradizionale quando si vuole (vale soprattutto per i dispositivi che non supportano le passkeys). Nei prossimi mesi, la funzionalità arriverà anche su Messenger. La cosa più comoda è che sarà possibile usare la stessa passkey per entrambi i servizi. Meta ha pensato anche all’integrazione con Meta Pay. Le passkeys potranno essere usate per autorizzare pagamenti, per rendere gli acquisti online più veloci e sicuri.

Sempre più aziende adottano le passkey

Facebook si unisce a una lista sempre più lunga di aziende che hanno abbracciato questa tecnologia. Apple è stata tra i pionieri, seguita da Microsoft, Amazon, Google e PayPal. Anche piattaforme social come TikTok, WhatsApp e persino X hanno introdotto il supporto alle passkey.

Questa adozione massiccia non è casuale. Le aziende tech si sono rese conto che le password tradizionali sono diventate un collo di bottiglia sia per la sicurezza che per l’esperienza utente. Gli utenti tendono a riutilizzare le stesse password ovunque, con rischi enormi. Quando una di queste password viene compromessa, può aprire le porte a tutti gli account dell’utente.

Le passkey risolvono questo problema alla radice. Ogni account ha la sua chiave crittografica unica, e questa chiave non lascia mai il nostro dispositivo. È impossibile rubarla attraverso un attacco informatico tradizionale perché semplicemente non esiste in un database hackerabile.

Naturalmente, non tutti sono entusiasti dell’idea di affidare l’accesso ai propri account alla biometria. Ma i timori legati all’uso di questa tecnologia sono per lo più infondati. Face ID di Apple, per esempio, usa una mappatura tridimensionale del volto che è praticamente impossibile da falsificare con foto o video. I sensori di impronte digitali hanno raggiunto livelli di precisione che rendono estremamente difficile creare falsi positivi. Per quanto riguarda il furto del dispositivo, il problema esiste anche con le password tradizionali.

Disponibilità delle passkey su Facebook

Il roll out delle passkey su Facebook sarà graduale. Meta ha chiarito che le passkey sono complementari, non sostitutive delle password tradizionali.