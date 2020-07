Il 16% delle piccole imprese in Italia dichiara di aver chiuso a causa della crisi sanitaria, mentre tra quelle rimaste in attività il 76% afferma di aver subito un calo dei profitti e ridotto il numero dei dipendenti nello stesso periodo. Ancora, il 37% delle PMI segnala che almeno un quarto delle vendite negli ultimi mesi è stato realizzato in digitale. È quanto emerge dall’indagine Future of Business realizzata a maggio 2020 da Facebook in partnership con World Bank e OCSE in relazione al nostro paese ed è anche lo spunto da cui nasce l’iniziativa #piccolegrandimprese annunciata oggi dal gruppo di Mark Zuckerberg.

Facebook #piccolegrandimprese a sostegno delle PMI italiane

Il piano si struttura in una serie di iniziative volte ad accelerare la Trasformazione Digitale delle realtà imprenditoriali nostrane attraverso la creazione di un hub online (link a fondo articolo) dove scoprire e seguire i progetti di sostegno messi in campo da Facebook per la ripresa economica, webinar e materiali di formazione gratuiti sugli strumenti digitali a disposizione delle piccole imprese offerti in collaborazione con realtà come Giovani Imprenditori di Confcommercio, Shopify e Talent Garden e una campagna Instagram attuata insieme a We Are Social per incentivare utenti e digital creator a promuovere le piccole attività locali a loro più care così da ottenere visibilità attraverso la vetrina della piattaforma.

A questo si aggiungerà a settembre una serie di giornate di formazione intitolata Business Open Days in cui sarà possibile interagire in diretta con esperti di Facebook e del mondo digitale. Di seguito il commento di Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia.

Il momento che stiamo vivendo ha cambiato profondamente le abitudini e i costumi delle persone e richiede alle piccole e medie imprese di cogliere la leva di crescita che il digitale rappresenta, per ripartire e partecipare attivamente alla ripresa economica del nostro Paese. Facebook, da sempre impegnata anche in Italia nel sostegno delle PMI, è determinata a fare la sua parte nell’accelerazione digitale dell’economia Italiana. Ecco perché sono orgoglioso di annunciare il progetto #piccolegrandimprese, un piano ambizioso per supportare concretamente la trasformazione verso il digitale delle piccole imprese italiane attraverso attività di formazione e consulenza, intensificando i nostri sforzi a sostegno della ripresa economica.

Contestualmente, Facebook annuncia la disponibilità di uno strumento di diagnosi digitale gratuito (Diagnosi Digitale PMI) messo a disposizione delle PMI per valutare il grado di digitalizzazione e ottenere un piano d’azione digitale personalizzato. Consente di ottenere in 30 minuti un responso sull’efficacia della propria presenza digitale per poi sviluppare una strategia in funzione dei propri obiettivi di business: farsi conoscere, essere facilmente reperibili, convertire i potenziali clienti in clienti e fidelizzarli.