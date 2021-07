Facebook e Ray-Ban: manca poco per gli smart glasses

Della partnership che lega il social network più esteso al mondo e Luxottica per la creazione di occhiali smart si parla ormai da molto tempo, ma fino a oggi nessun modello è stato lanciato sul mercato né presentato in via ufficiale. L'attesa è però quasi finita, come ha reso noto Mark Zuckerberg in occasione di un intervento rivolto agli investitori per commentare gli ottimi risultati dell'ultima trimestrale: i Ray-Ban di Facebook sono in arrivo.

Gli smart glasses di FB e Ray-Ban presto sul mercato

La scheda delle specifiche tecniche rimane ignota, così come quella delle funzionalità. Le informazioni finora trapelate dal gruppo fanno riferimento a un dispositivo sprovvisto di un display tradizionale in aggiunta alle normali lenti e per questo motivo non classificabile al pari degli altri presenti nella categoria “realtà aumentata”. Del tutto probabile la dotazione di un microfono per l'esecuzione di comandi vocali su uno smartphone associato, ma al momento sono tutte supposizioni e ipotesi da prendere con le pinze. Queste le parole del CEO.

Guardando al futuro, il prossimo prodotto a essere rilasciato sarà con il lancio dei nostri primi occhiali a marchio Ray-Ban, grazie alla collaborazione con EssilorLuxottica. Gli occhiali avranno un design iconico e vi consentiranno di fare cose piuttosto carine.

La dichiarazione lascia intendere che seguiranno altri modelli, più evoluti. Non un punto d'arrivo dunque, ma un passo verso la creazione di ciò che Facebook chiama Metaverse, una sorta di universo digitale capace di racchiudere elementi del mondo fisico e altri di quello virtuale. Nessuna indicazione in merito alle tempistiche necessarie per il lancio, ma stando a quanto reso noto in passato l'esordio dovrebbe avvenire entro la fine del 2021. Ormai ci siamo quasi.