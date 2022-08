Facebook: spam causato da errore di configurazione

Questa mattina l’algoritmo del feed di Facebook è impazzito. Molti utenti hanno segnalato la visualizzazione di un elenco infinito di post provenienti da pagine di noti personaggi pubblici. L’ondata di spam non è dovuta fortunatamente ad un attacco informatico, ma ad un errore di configurazione, come ha confermato un portavoce di Meta.

Bug del feed causato da un errore tecnico

Quanto accaduto stamattina è il classico esempio di glitch causato da un errore umano. Nel news feed degli utenti che hanno effettuato l’accesso al social network in diversi paesi, tra cui Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Messico, Australia, Spagna, Francia e Polonia, sono apparsi numerosi post pubblicati da altre persone sulle pagine di alcune celebrità. Il problema è stato risolto dopo circa tre ore.

Another example of Facebook's broken feed pic.twitter.com/MUysgTMzJW — Matt Navarra (@MattNavarra) August 24, 2022

Ovviamente alcuni buontemponi hanno approfittato dell’occasione per inondare i feed con meme di ogni tipo. Altri hanno invece sfruttato la situazione per pubblicizzare donazioni tramite PayPal e progetti basati su criptovalute (forse anche qualche truffa). Un portavoce di Meta, Alexandru Voica, ha comunicato su Twitter (non su Facebook) che il glitch è stato causato da un “cambio di configurazione“.

Earlier today, a configuration change caused some people to have trouble with their Facebook Feed. We resolved the issue as quickly as possible for everyone who was impacted, and we apologize for any inconvenience. — Alexandru Voica 💀 (@alexvoica) August 24, 2022

Al momento non ci sono dettagli sulle cause del problema tecnico. Meta ha pianificato profonde modifiche al feed di Facebook per dare maggiore risalto ai contenuti non seguiti. L’obiettivo dell’azienda di Menlo Park è creare un “discovery engine” e incrementare il numero di utenti per contrastare l’ascesa di TikTok.

