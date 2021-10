Fai carriera nella Cyber Security e impara le basi con il corso in offerta a 12,99€

Se sogni una carriera come esperto di sicurezza informatica, il corso di Cyber Security proposto da Udemy fa al caso tuo: a soli 12,99 euro (invece di 29,99) potrai imparare tutte le conoscenze e le tecnologie per la protezione dei sistemi informatici, che ti permetteranno di creare una solida base in vista di una possibile carriera nel campo della sicurezza digitale.

Il corso è strutturato in dieci sezioni, ognuna delle quali composta da video-lezioni esplicative condotte da docenti esperti e riassunti in formato pdf. Ogni lezione potrà essere seguita comodamente dal proprio PC per un numero illimitato di volte, senza alcuna scadenza.

Lo scopo del corso è, quindi, quello di formare esperti di sicurezza informatica – una delle professioni più ricercate nel mercato del lavoro – che sappiano gestire problematiche tecniche e normative, garantire la sicurezza dei sistemi informatici contro virus, accessi non autorizzati e sottrazione di dati sensibili e far fronte a problemi relativi alla sicurezza informatica, come gestione della privacy e protezione dei dati.

Il corso di Cyber Security proposto da Udemy, in sconto del 57% all'ottimo prezzo di 12,99 euro (al posto di 29,99 euro) è consigliato soprattutto per coloro che possiedono una minima esperienza e conoscenza delle reti, oltre ad essere interessato al mondo della sicurezza informatica.